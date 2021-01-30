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Политика
Особый статус: назначен врио главы «Сириуса»
30 января, 2021 16:40
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Владимир Путин назначил Андрея Столярова временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Столярова Андрея Олеговича временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус» до назначения главы администрации федеральной территории «Сириус», -сказано в документе.
Ранее Путин подписал закон о федеральной территории «Сириус», указ вступает в силу со дня его подписания, Газета.Ру.
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