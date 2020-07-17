Основателя «Омбундсмена полиции» засыпают новыми обвинениями

Политика

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Основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова обвинили в новых преступлениях. В общей сложности на Воронцова заведено уже семь уголовных дел.

Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин заявил о том, что новые следственные действия ожидаются уже в ближайшее время. «Свежими», по словам адвоката, являются обвинения по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти).

На своем канале Бадамшин рассказал о том, что одно из дел было закрыто за истечением срока давности. Речь идет об обвинениях Воронцова в клевете. Кроме того, процесс продолжается ещё по четырем ранее известным делам, связанным с вымогательством и изготовлением порнографии.