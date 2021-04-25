«Ослабевающая держава»: глава британской разведки высказался о России

Политика

Ричард Мур, глава британской внешней разведки MI6, назвал Россию ослабевающей и проблемной страной.

«Россия - объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане страна. Она переживает чрезвычайно сложный период», - сказал Мур.

Россия, по его словам, для британских властей представляет одну из наиболее насущных проблем.

Так, Лондон озабочен скоплением российских войск на границе с Украиной, а поведение России в Чехии Мур назвал безрассудным, пишут РИА «Новости».

Именно по этой причине Великобритания координирует свои действия с союзниками, добавил глава MI6.