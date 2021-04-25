Новости – Политика
Политика
«Ослабевающая держава»: глава британской разведки высказался о России
25 апреля, 2021 12:08
1 мин
1 мин
Pixabay
Ричард Мур, глава британской внешней разведки MI6, назвал Россию ослабевающей и проблемной страной.
«Россия - объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане страна. Она переживает чрезвычайно сложный период», - сказал Мур.
Россия, по его словам, для британских властей представляет одну из наиболее насущных проблем.
Так, Лондон озабочен скоплением российских войск на границе с Украиной, а поведение России в Чехии Мур назвал безрассудным, пишут РИА «Новости».
Именно по этой причине Великобритания координирует свои действия с союзниками, добавил глава MI6.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку