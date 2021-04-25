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Политика

«Ослабевающая держава»: глава британской разведки высказался о России

Сергей Михневич
25 апреля, 2021 12:08
1 мин
Сергей Михневич
25 апреля, 2021 12:08
1 мин
Pixabay
Pixabay

Ричард Мур, глава британской внешней разведки MI6, назвал Россию ослабевающей и проблемной страной.

«Россия - объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане страна. Она переживает чрезвычайно сложный период», - сказал Мур.

Россия, по его словам, для британских властей представляет одну из наиболее насущных проблем.

Так, Лондон озабочен скоплением российских войск на границе с Украиной, а поведение России в Чехии Мур назвал безрассудным, пишут РИА «Новости».

Именно по этой причине Великобритания координирует свои действия с союзниками, добавил глава MI6.

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Великобритания
Россия
Ричард Мур
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