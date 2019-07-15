Оскорбили президента

Шумный резонанс вызвала оскорбительная тирада грузинского журналиста в адрес президента РФ. Спустя несколько дней история повторилась – теперь уже о хозяине Кремля нелицеприятно отозвался ведущий украинской программы. Резонно поинтересоваться, как за оскорбления президентов и монархов карают за рубежом? Заглянем и в собственную историю…

Тюремные сроки за оскорбление главы государства предусмотрены во многих странах, в частности, в Дании, Беларуси, Венесуэле, Казахстане, Азербайджане, Кувейте, Иордании и некоторых других странах. Запреты на высказывания, способные оскорбить президента, республику, парламент, вооруженные силы содержатся в уголовном кодексе Турции. В Иране за оскорбление руководителей страны полагается 74 удара кнутом, которые могут заменить на 24 месяца тюрьмы.

Власть не рекомендуется оскорблять и в Ираке. А вот чужую… В декабре 2008 года в Багдаде во время пресс-конференции президента США Джорджа Буша в него полетел ботинок. На этот поступок сподобился местный журналист Мунтазар аз-Зайди с криком: «Вот тебе, собака, прощальный поцелуй от иракского народа!»

Журналиста судили, приговорили к трем годам тюрьмы, Однако он вышел на свободу уже через девять месяцев. И - завоевал огромную популярность: весь арабский мир чествовал его как героя. К тому же «ботинкометание» вызвало целый ряд подражаний во всем мире.

В 2009-м журналист Виталий Папилкин метнул в мэра Самары Виктора Тархова правый ботинок. В ноябре того же года депутат одной из сербских партий Гордана Поп-Лазич кинула туфлю в заместителя спикера скупщины Гордану Чомич. В 2010 году премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган был атакован ботинком под возглас: «Да здравствует Курдистан!»

В Польше за оскорбление президента страны можно угодить в тюрьму на три года. Причем, карают и за нелестные характеристики не только в адрес своего президента, но и иностранного, приехавшего в эту страну.

Уместно вспомнить, что в 30-е годы прошлого века польские власти усиленно заигрывали с Гитлером. Сейм (парламент) принял закон, карающий за оскорбление фюрера и его соратников. За это был, в частности, осужден на 8 месяцев тюрьмы химик Н. Хальберштадт. Пострадал и редактор популярного журнала «Полония» М. Пустельник. За публикацию в своем издании карикатуры на Гитлера его приговорили к одному месяцу тюрьмы. За оскорбление рейхсфюрера СС Гиммлера редактора католического издания на немецком языке «Фольксцайтунг» А. Трункхардта приговорили к десятимесячному заключению,

Вернемся в настоящее время.

В Уголовном кодексе Таиланда с давних времен существует статья «за оскорбление Его Величества». Тем, кто осмелился оскорбить представителя монаршей семьи, грозит очень серьезное наказание, почти как за убийство…

В 2011 году американцу Джо Гордону дали два с половиной года за то, что он нелестно отозвался о его величестве Пхумипоне Адульядете. А вот житель Таиланда Ампхон Тангноппаку пострадал куда серьезнее. Он был обвинен в рассылке SMS, содержание которых задевало честь и достоинство королевы. Напрасно несчастный таец уверял, что даже не умеет набирать текст на мобильном телефоне. Суд приговорил его к 20-ти (!) годам тюремного заключения.

В Испании и Голландии нельзя сказать худого слова в адрес коронованных особ. Зато за границей они, случается, подвергаются оскорблениям.

К примеру, короля Нидерландов Виллема-Александра и его супругу королеву Максиму в Москве закидали помидорами. Активисты «Другой России» Денис Кудрявцев и Виктория Кузнецова промахнулись, но успели прокричать: «Кровь Долматова на вас!» Они имели в виду Александра Долматова, который повесился в камере депортационной тюрьмы в Роттердаме после того, как ему отказали в политическом убежище

Что касается метателей помидоров, то суд приговорил Кудрявцева 15-ти, а Кузнецову к 10-ти суткам ареста. 15 суток. Ну а королевская чета сделала вид, что ничего не заметила.

Зато во Франции царит либерализм. Журналисты и карикатуристы вволю издевались в свое время над Шарлем де Голлем, Жоржем Помпиду и другими президентами. И те ничего, терпели. А вот Николя Саркази – не стал. Только не его оскорбили, он сам нахамил. Это произошло в январе 2008 года на ежегодной сельскохозяйственной выставке в Париже. Когда один из фермеров отказался пожать ему руку, президент гневно возопил: «Тогда отвали, идиот несчастный!» Фраза, звучащая по-французски весьма оскорбительно, попала в СМИ и тут же разошлась по различным изданиям. В Facebook появилось множество групп с названиями: «Хочу сказать моему президенту casse-toi pov'con».

Фермер Эрве Эон из бретонского городка Лаваль претворил это желание в жизнь. В день визита Саркози в Лаваль, он стоял на улице, держа плакат с цитатой. За это был арестован и приговорен к штрафу в 30 евро. Ну, а Саркази за свою грубость не заплатил даже мелкой монеты. К слову, глава Франции Франсуа Олланд отменил статью в уголовном кодексе об оскорблении главы государства.

Между прочим, во Франции издавна не жаловали и коронованных особ. К примеру, Марию-Антуанетту карикатуристы рисовали в образе проститутки, а Людовика XVI - в виде жирной свиньи с человеческой головой. Но монархи терпеливо сносили обиды. А вот революционные власти – не стали. Скажем, художник Эрси изобразил вождя якобинцев Максимилиана Робеспьера среди леса гильотин. Это был намек на то, что ему пришлось самому взяться за работу палача, поскольку все достойные граждане Франции уже казнены.

Несчастный Эрси закончил свою жизнь на гильотине. Немного позже казнили и самого Робеспьера…

Только за первые семь лет правления Вильгельма Второго в Германии было вынесено почти пять тысяч приговоров по делам об оскорблении кайзера. Среди осужденных были журналистов и карикатуристы. В том числе, мюнхенский художник Теодор Томас Гейне. Ему вменялся в вину «неподобающий рисунок монарха», за что он отсидел полгода

Подвергался оскорблениям и российский монарх – Николай Второй. Число обличителей императора заметно увеличилось после выхода его манифеста от 17 октября 1905 года, который он, в числе прочих свобод, даровал свободу слова.

Сатирический журнал «Пулемет» своеобразно отметил это событие. На его обложке был воспроизведен текст манифеста со следом окровавленной пятерни. Внизу - впечатанная в документ подпись: «К сему листу свиты его Величества генерал-майор Трепов руку приложил». Как известно, тот отдал приказ о подавлении декабрьского восстания 1905 года.

За ту публикацию редактор «Пулемета» Николай Шебуев угодил под суд и был приговорен к заключению в Петропавловскую крепость сроком на один год. Впрочем, другим хулителям царя повезло больше. Это касается маститых художников Мстислава Добужинского, Ивана Билибина, Льва Бакста, Евгения Лансере и многих безвестных карикатуристов…

Советский художник Борис Ефимов за свою длинную жизнь написал огромное число шаржей. Но один мог стоить ему жизнь еще в молодые годы. К счастью, для художника тот рисунок не напечатали…

Об этом факте Ефимов рассказал в мемуарах: «Еще в начале правления Сталина я нарисовал на него шарж. Вообще-то в 1924-1925 годы дружеские шаржи были в моде - рисовать вождей было в порядке вещей, никто не обижался. Кто-то предложил изобразить генерального секретаря Сталина. Я нарисовал: низкий лоб, тяжелые сапоги, но ничего злого. Показали редактору журнала «Прожектор» Марии Ильиничне Ульяновой (сестра Ленина — В.Б.). Она без тени улыбки на лице сказала: «У него тут какая-то лисья рожа. Не знаю, не знаю».

Чтобы не рисковать, шарж послали в секретариат Сталина для согласования. Через два дня рисунок вернулся с короткой резолюцией: «Не печатать». В своих мемуарах Ефимов признался: «Больше шаржей на Сталина я не делал». И правильно сделал, иначе не прожил бы 108 лет…

Автор: Валерий Бурт