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Ошибка в приказе Минфина рискует остановить заводы электроники в России

Лилия Караева
14 июля, 2020 15:27
2 мин
Пульт для телевизора
Piqsels.com

Вступивший в силу 2 июля приказ Минфина приравнял пульты дистанционного управления (ДУ) для телевизоров и других устройств к электронным сигаретам и теперь требует оформления декларации на них только Центральной акцизной таможней (ЦАТ). Однако она может оформлять только подакцизные товары, к которым пульты не относятся.

О правовой коллизии, сделавшей невозможным ввоз пультов из-за границы, говорится в письме представителя ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК Антона Гуськова. Он пояснил, что раньше таможенники руководствовались не только кодами, но и описанием товаров. Но получилось, что под один код попали пульты для телевизоров и электронные сигареты.

Гуськов рассказал, что оформить ввоз пультов невозможно ни на ЦАТ, ни на обычной таможне.

Возникшие проблемы могут привести к приостановке российских заводов по сборке электроники, в частности, телевизоров, пишут «Ведомости». В России собирается около 90% телевизоров, но почти все ввозят пульты для них из-за границы. Без пульта телевизор или другую технику невозможно продать покупателю.

Ранее приказ Минкульта закрыл россиянам дорогу в театры и музеи.

темы
Россия
Минфин
пульт
телевизоры
приказ
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