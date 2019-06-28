Осака. День первый: встречи лидеров
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Осака. День первый: встречи лидеров

Оптимизм Дональда Трампа и холод Терезы Мэй

В Осаке, на саммите «двадцатки», завершился первый день. Центральным его событием стала долгожданная встреча президента России Владимира Путина с  Дональдом Трампом. Сам Трамп, - со свойственной американцам тягой к голливудскому шаблону, - сравнил ажиотаж вокруг встречи с церемонией вручения «Оскара». Также он заявил, что для него «большая честь» находиться рядом с русским лидером на G20.

Владимир Путин и Дональд Трамп: радость встречи и сдержанный оптимизм в политике

И Владимир Путин, и Дональд Трамп активно демонстрировали журналистам радость встречи друг с другом. Переговоры начались с «почти шутки» на камеры. Трамп попросил русского президента «не вмешиваться в американские выборы». Путин с улыбкой пообещал, что Россия вмешиваться не станет.

В переговорах приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и первый вице-премьер Антон Силуанов, - с нашей стороны, а также Государственный секретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин, - со стороны США

Президенты успели обсудить широкий спектр вопросов, и, - как особо подчеркнул пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, - даже тех, по которым имелись  спорные проблемы. Речь шла об Украине и о Сирии, о Турции и о Китае, о торговом обороте и контроле над вооружениями.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что «настрой был очень хороший, атмосфера конструктивная».

Итогом встречи стали договоренности о продолжении консультаций по вопросу вооружений. В свою очередь, Владимир Путин пригласил Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву

В итоге американский президент назвал прошедшую встречу с Владимиром Путиным «одной из лучших в жизни».   

Однако до идиллии в русско-американских отношениях ещё очень и очень далеко.

Встреча двух лидеров неизбежно вызовет резкую отповедь со стороны противников Трампа в США. Ещё до саммита некто kevin ехидствовал в Twitter, что «Трамп и Путин непременно поженятся», а Carol Renza сообщала, что Трамп «позорит Америку каждый раз, когда открывает рот».

Но к счастью, Соединенные Штаты не заканчиваются на либеральных сторонниках Демократической партии. И президент России Владимир Путин был совершенно прав, когда отмечал в недавнем интервью британской Financial Times, что его американский коллега «отлично знает своего избирателя».

Надо сказать, что и в России не все комментарии накануне и по итогам встречи были выдержаны в исключительно оптимистическом ключе

Так, научный сотрудник Российского института стратегических исследований Сергей Михайлов высказал мнение, что Трамп демонстрирует готовность к налаживанию отношений с Россией пока лишь на словах.

Впрочем, так ли это, покажет ближайшее будущее.

Ожидаемый холод Терезы Мэй

Совсем в ином ключе прошла встреча Владимира Путина с британской «хромой уткой», уходящей премьершей Соединенного Королевства Терезой Мэй.

Накануне, в том же интервью Financial Times Владимир Путин выразил надежду, что именно неизбежный уход г-жи Мэй с должности премьера и связанная с этим её относительная независимость могут поспособствовать нормализации отношений между Россией и Великобританией.

Однако этого не произошло. Скорей наоборот. Заявления г-жи Мэй на дипломатическом языке граничат с хамством

После откровенного обсуждения инцидента с отравлением Скрипалей, конфликта на Украине, споров вокруг Ирана и «ядерной сделки с ним», а также положения в Сирии, Мэй высказалась в духе того, что никакой нормализации отношений между двумя странами невозможно, «пока Россия не прекратит свою безответственную и дестабилизирующую деятельность, угрожающую Великобритании и её союзникам». Затем британская премьерша вновь вернулась к событиям в Солсбери и сообщила, что у неё есть «неопровержимые доказательства причастности России, и она хочет, чтоб «двое виновных были привлечены к ответственности».

Подобная логика вызывает к жизни один единственный вопрос, актуальный вне зависимости от того, кто и зачем устроил провокацию со Скрипалями с мирном городке Солсбери. Хочется вернуть госпоже премьер-министру её же собственную филиппику и спросить:

«Разве сотрудничество британских спецслужб с выпущенным по обмену предателем Скрипалём, которое никто, собственно, и не скрывал, не является автоматически дестабилизирующей и безответственной деятельностью по отношению к России?»

Даже интересно, что бы ответила на него глава правительства державы, которую когда-то, правда, очень давно называли «владычицей морей».

Россия – Индия – Китай

И все же, возможно, главным для будущего нашей страны, а не исключено, что и всего мира, стали не переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом, и тем более не беседа с Терезой Мэй, а трехсторонняя встреча в формате Россия-Индия-Китай (РИК) с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и Председателем КНР Си Цзиньпином.

По её итогам Си Цзиньпин заявил, что влияние трёх стран способно усилить сотрудничество и сплочённость в мире.

Нарендра Моди подчеркнул, что лидеры скоординировали свои позиции по ряду глобальных вопросов.

Президент России Владимир Путин особо подчеркнул, что именно Россия, Индия и Китай играют решающую роль в создании архитектуры равной безопасности в Евразии

…Россия – евразийская держава. И для нас особенно важно, что творится именно на нашем континенте.

Теги:
События: политика
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