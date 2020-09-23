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Политика
Опять за старое. Болгария снова обвиняет российских дипломатов в шпионаже
23 сентября, 2020 17:38
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Pixabay
Болгарская прокуратура заявила о том, что получила доказательства того, что два российских дипломата вели разведывательную деятельность в пользу Москвы.
Согласно заявлению ведомства, с 2016 года два дипломата собирали секретные данные о планах модернизации болгарской армии и военной техники.
Результаты расследования и информация о действиях прокуратуры была официально передана глава болгарского МИД Екатерине Захариевой.
За 2020 год это уже второе подобное обвинение со стороны Болгарии. В январе болгарская прокуратура также обвинила двух российских дипломатов о шпионаже в пользу Москвы, напоминает «РБК».
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