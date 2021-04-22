Опять Пашинян: протесты в Ереване закончились задержаниями

Политика

В Ереване четырнадцать человек доставлены в полицию после акции протеста у здания генеральной прокуратуры.

Оппозиционеры требовали освобождения задержанных жителей Сюникской области после протестов против посещения региона премьером Николом Пашиняном. В ходе митинга у здания генпрокуратуры произошли стычки с сотрудниками правоохранительных органов. В полиции оказался сын экс-генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.

21 апреля в Сюникской области прошли акции протеста против визита Пашиняна. В Мегри они сопровождались с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает РИА «Новости».

Напомним, в Армении политический кризис продолжается с момента поражения в войне в Нагорном Карабахе. Он обострился месяц назад, когда отставки Пашиняна потребовал Генштаб страны.