Опять Пашинян: протесты в Ереване закончились задержаниями
В Ереване четырнадцать человек доставлены в полицию после акции протеста у здания генеральной прокуратуры.
Оппозиционеры требовали освобождения задержанных жителей Сюникской области после протестов против посещения региона премьером Николом Пашиняном. В ходе митинга у здания генпрокуратуры произошли стычки с сотрудниками правоохранительных органов. В полиции оказался сын экс-генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.
21 апреля в Сюникской области прошли акции протеста против визита Пашиняна. В Мегри они сопровождались с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в Армении политический кризис продолжается с момента поражения в войне в Нагорном Карабахе. Он обострился месяц назад, когда отставки Пашиняна потребовал Генштаб страны.