Опять не тот народ попался

С целью выполнения указа президента чиновники начали пересчитывать нашу с вами производительность труда. Занятие не только бессмысленное, но и вредное.

Наименьшее зло

Несколько лет назад экономист всея Руси Алексей Кудрин заявил, что по производительности труда Россия застряла в1980-х. Чуть позже его слова выразительно подтвердил специалист на все руки Владимир Познер: «мы отстали на 40 лет, уступаем даже Турции». Кстати, Турции не грех уступить, это современная страна с динамичной экономикой, добившаяся немалых успехов в сложной ситуации, балансируя между Западом и Востоком.

Что характерно, ни Кудрин, ни Познер сомнений в собственной высокой производительности не высказывали.

В майском указе президента указано, что производительность труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей должна с 2024 года расти со скоростью не менее 5% в год. В том, что 5% к нужной дате насчитают, сомневаться не приходится: в крайнем случае, можно слегка подкрутить инфляцию, она сама даст нужный результат.

А пока что Минэкономразвития обновляет методику оценки нашей производительности. В ведомстве признаю́т, что новый подход является «наименьшим злом». Он отслеживает ситуацию всего в пяти отраслях (обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт) и, что забавно, конкурирует с другой новой методикой, разработанной Росстатом, который подчиняется Министерству. Небольшая управленческая шизофрения под руководством Максима Орешкина.

Обсуждение методики ведется на повышенных тонах. Кто-то иронизирует над тем, что согласно ей Урал начал в 2018 году работать почти на 10% лучше, чем годом ранее, кто-то указывает, что даже в несырьевых сферах велика роль сырья, Федеральная налоговая служба жалуется журналистам, что ее не привлекли к разработке – в общем, видимость трудовой деятельности тысяч людей с очень неплохими заработками

И нулевой производительностью труда.

Нет такой методики

Кто бы ни писал президенту майский указ, он допустил ярко выраженную подмену понятий и приоритетов. Говорить о производительности труда можно, но исключительно в микроэкономике. Один рабочий обрабатывает 100 заготовок за смену, другой – 200, разница очевидна. Хотя и тут всё далеко не так просто.

Ведь может быть, что рынку эти 200 деталей в день не нужны, они накапливаются, лежат мёртвым грузом, перепроизводство растет, аренда складских помещений встает в копеечку, потом предприятие ударника закрывается, пятьсот человек лишаются средств к существованию, нищенское пособие, голод, преступность… «потому что в кузнице перебор гвоздей»

Как видим, сама по себе производительность не значит ровным счётом ничего, и это на самом низовом, примитивном уровне. А как вы будете сравнивать магнитогорского учителя и нью-йоркского адвоката? Производительность труда последнего в сотню раз выше, но что, простите, он производит? Добавьте сюда еще филиппинскую массажистку, и поймете, что говорить о какой-то нашей неорганизованности и лени, безусловно, можно, есть целая индустрия таких разговоров, но к реальной экономике всё это не имеет ни малейшего отношения.

Существование валютных курсов лишает смысла, какое бы то ни было сравнение: два рабочих, с одинаковым тщанием выполняющих совершенно одинаковую работу на конвейерах в США и Туркменистане, с точки зрения статистиков имеют совершенно разную производительность

Ну и, наконец, немного цифр. Россия в три раза уступает Соединённым Штатам по производительности труда. Об этом говорит Алексей Кудрин, это подтверждает сравнение оценок Росстата (еще по старой методике) и агентства Market Watch. 33,5 доллара в час «творит» средний американец, а его российский усредненный соперник – лишь рублевый эквивалент 11 долларов. Но позвольте, стоимость рубля очень сильно занижена, по «индексу Бигмака» – более чем в три раза, ведь точно такой же бургер стоит у нас в долларовом исчислении $1,65, а на своей родине – $5,58. Применив этот коэффициент (покупательная способность), можем прийти к выводу, что производительность нашего рабочего даже превосходит американскую. Это, опять же, неверно, но хорошая иллюстрация возможности жонглирования цифрами и фактами для определения ускользающего понятия «производительности».

Производство вместо производительности

Так что к майским указам 2024 года власть предержащим неплохо бы выучить, что главный параметр экономики страны – никакая не абстрактная производительность труда, а конкретное производство необходимых товаров, а также базовых услуг на душу населения.

Страна должна производить достаточно пропитания – сейчас этого не происходит, у нас все хорошо с зерновыми и сахаром, но беда с мясомолочным производством, ибо это долгий производственный цикл, в который мало кто рискует вложиться.

Страна должна производить достаточно одежды – скромные бангладешские швеи обшивают весь мир, а пронырливые перекупщики беспошлинно ввозят их товар через дырявые границы Казахстана. Сопротивление на этом фронте даже не начато.

Страна должна строить достаточные объемы приличествующего людям жилья. Повторимся – приличествующего, а не 30-этажные человейники на бывших свалках и полях аэрации. У нас вводится много жилья, но это главным образом гетто для офисного планктона в мегаполисах.

Страна должна предоставлять хорошее образование на всех уровнях от начального до академического, применимое в жизни и уважаемое в мире. Поле непаханое.

Страна должна иметь собственную медицину высшего уровня, а у нас политики всех мастей, от покойного Кобзона до живенького Навального, лечатся в Европе.

Страна должна уметь защитить себя и своих граждан. С первым пока получается гораздо лучше, чем со вторым, наша отреформированная полиция пока больше спасает саму себя и власть от назойливых граждан.

Вот именно над этим нам и нужно работать, а не жонглировать цифрами абстрактной производительности. Плевать, сколько людей, сколько времени будут шить пальто, если это пальто останется доступным по цене и не будет дефицитом. Плевать, сколько следователей будут работать над раскрытием преступления, если преступность начнет снижаться.

Но это уже вопросы к безопасности ведения бизнеса и очищению органов от коррупции. То есть к тем самым организаторам нашей жизни. И лучше бы им прекратить сетовать на неподходящий народ. А то в конце упомянутой сцены Матвею пришлось запеть совершенно иным голосом: «Ты дисциплину-то не хулигань. Я здесь начальник, а ты мне в харю кулачишком тычешь».