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Политика
Опубликовано первое фото Марса с китайского зонда «Тяньвэнь-1» (фото)
5 февраля, 2021 19:21
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Национальное космическое управление Китая
Национальное космическое управление Китая сообщило, что зонд «Тяньвэнь-1» успешно провел четвертую коррекцию орбиты. Также космический аппарат сделал первую фотографию планеты Марс. Снимок был сделан с расстояния 2,2 млн километров
Напомним, зонд «Тяньвэнь-1» был запущен в июле 2020 года. Его цель – поиск следов жизни на Марсе и исследование возможности колонизировать планету, передаёт ФБА «Экономика сегодня».
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