Опубликовано первое фото Марса с китайского зонда «Тяньвэнь-1» (фото)

Политика

Национальное космическое управление Китая сообщило, что зонд «Тяньвэнь-1» успешно провел четвертую коррекцию орбиты. Также космический аппарат сделал первую фотографию планеты Марс. Снимок был сделан с расстояния 2,2 млн километров

Напомним, зонд «Тяньвэнь-1» был запущен в июле 2020 года. Его цель – поиск следов жизни на Марсе и исследование возможности колонизировать планету, передаёт ФБА «Экономика сегодня».