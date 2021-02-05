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Опубликовано первое фото Марса с китайского зонда «Тяньвэнь-1» (фото)

Антон Мельников
5 февраля, 2021 19:21
1 мин
Антон Мельников
5 февраля, 2021 19:21
1 мин
Национальное космическое управление Китая
Национальное космическое управление Китая

Национальное космическое управление Китая сообщило, что зонд «Тяньвэнь-1» успешно провел четвертую коррекцию орбиты. Также космический аппарат сделал первую фотографию планеты Марс. Снимок был сделан с расстояния 2,2 млн километров

Напомним, зонд «Тяньвэнь-1» был запущен в июле 2020 года. Его цель – поиск следов жизни на Марсе и исследование возможности колонизировать планету, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

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