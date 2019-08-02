СК ЦАР опубликовал заявление об убитых российских журналистах

По их версии, убитые Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко стали жертвами неустановленных бандитов.

Пресс-релиз с официальным заявлением опубликовало издание Letsunami.

26 июля сотрудники Прокуратуры ЦАР передали в распоряжение журналистов коммюнике с некоторыми выводами, к которым пришли следователи. Также в документе говорилось о приостановке следственных мероприятий.

Согласно их выводам, в ночь на 30 июля 2018 года трое россиян направлялись из Сибюта в Декоа. Приблизительно в 21.00 они были остановлены и убиты вооруженными преступниками. Уточняется, что часть вещей журналистов была похищена.

21 сентября дело было поручено верховному следственному судье, который огласит полные результаты расследования в ближайшее время. Исходя из коммюнике, ему удалось добиться немалых успехов. После оглашения он будет ходатайствовать о приостановке следственных мероприятий до тех пор, пока (или если) не появятся новые материалы по этому делу.

Напомним, трое журналистов находились в ЦАР по поручению Центра управления расследованиями (ЦУР). Организация финансировалась и принадлежала беглому олигарху Михаилу Ходорковскому, имеющему несколько судимостей. Группа журналистов планировала снимать документальный фильм о мифической ЧВК «Вагнер».

На самом деле на территории ЦАР присутствуют 170 гражданских военных инструкторов и пятеро военных из России, однако они не имеют никакого отношения к ЧВК. Российские эксперты попали на в африканскую страну по спецмандату ООН совершенно легально. Различные журналисты неоднократно взаимодействовали с ними.

Эксперты полагают, что истинной причиной гибели команды Расторгуева стала преступная халатность и жадность сотрудников ЦУРа. Журналистам не наняли ни охрану, ни переводчика. В итоге они стали лёгкой мишенью для бандитов, активно орудующих в одном из самых опасных мест на планете. Помимо жадности и непрофессионализма людей Ходорковского не исключается и версия о намеренной провокации западных спецслужб с целью дальнейших спекуляций. Так, проведя собственное расследование, журналисты ФАН пришли к выводу, что заказчиком провокации мог быть сам Ходорковский.

В течение года, пока шло официальное расследование, СК РФ неоднократно направлял запросы коллегам из ЦАР. В свою очередь центральноафриканские следователи удовлетворили эти запросы в полной мере. Однако сотрудники СК РФ не могут оглашать полученные данные, так как расследование пока не окончено.

По мнению политического аналитика Владимира Соловечйчика, нет никаких новых данных, поэтому расследование убийств приостановлено, несмотря на содействие со стороны России.

Также он выразил недоумение, почему российский беглый олигарх Михаил Ходорковский, организовавший эту поездку и явно причастный к случившейся трагедии, не выступал в качестве свидетеля. При этом Ходорковский через собственные ресурсы вбрасывает дезинформацию чтобы отвести от себя подозрения. Так, подконтрольный беглому олигарху «Проект» опубликовал фейковые переписки, которые, по мнению Ходорковского, помогут ему снять с себя ответственность.

Кроме того, Соловейчик подчеркнул, что поскольку истина так и не установлена, эта трагичная история может стать инструментом политический спекуляций.