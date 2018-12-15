Определен самый влиятельный человек в Санкт-Петербурге-2018
Определен самый влиятельный человек в Санкт-Петербурге-2018

Журнал «Город 812» и интернет-газета «Фонтанка» опубликовали рейтинг самых влиятельных чиновников Санкт-Петербурга

Возглавил этот список вице-губернатор города Игорь Албин, он получил наибольшее число голосов среди опрошенных экспертов.

Под понятием «влиятельности» организаторы конкурса имеют в виду, во-первых, «способность принимать правильные решения на благо города». Во-вторых, «реализацию проектов, которые привели к положительным изменениям в Петербурге». Ну и, наконец, «действия, оказавшие сильное влияние на умы жителей Северной столицы».

Надо сказать, Игорь Албин по всем трем критериям отлично себя проявил. Именно благодаря его усилиям доля Санкт-Петербурга в акционерном капитале ОАО «Метрострой» в ближайшее время может вырасти до 51%. Это позволит еще более активно развивать транспортную инфраструктуру города. К слову, Албин в этом году был награжден почетным знаком «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга».

Ранее Албин вошел в ТОП-100 рейтинга «Чиновник года» по версии издания «Деловой Петербург». И вот теперь чиновник сумел добиться признания горожан и экспертов.

Помимо Албина в «первую десятку» наиболее влиятельных управленцев в этом году вошли вице-губернаторы Александр Говорунов, Анна Митянина, Олег Марков и другие чиновники.

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