Оправдание терроризма привлекло внимание правоохранителей

Сегодня в редакции «Росбалта» и дома у сотрудника информагентства Александра Шварева проходят обыски. По словам Александра Малькевича, возглавляющего комиссию ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, скорее всего, они связаны с тем, что «Росбалт» занимался оправданием терроризма.

Постановление на обыск было выдано Симоновским судом столицы. Ранее было возбуждено уголовное дело против «Росбалта» из-за клеветы. Иск о защите чести и достоинства подал бизнесмен Алишер Усманов. Показательно, что обыски сорвали планы «Росбалта» на проведение пресс-конференции «Общественно-политический кризис в Ингушетии». Цель мероприятия – оправдать террористов и преступников, которые устроили беспорядки.

По мнению Малькевича, готовящаяся пресс-конференция еще хуже, чем фейковые новости, распространяемые изданием. Мероприятие – часть целенаправленной кампании по расшатыванию ситуации на Северном Кавказе. Авторы закона о фейковых новостях не предусмотрели такую форму работы СМИ, как подобные конференции.

«Росбалт» намеревался предоставить площадку для выступлений так называемой ингушской оппозиции. Это самозванцы, которые никого не представляют, но делают все возможное для дестабилизации обстановки. На самом деле нет никаких проблем и спорных вопросов из-за границы Ингушетии и Чечни, но провокаторы намеренно заводят людей, расшатывают ситуацию.

Очевидно, что в законе о фейковых новостях нужны поправки. Важно, чтобы у СМИ не было возможности выставлять кого попало лидерами мнений. Это чревато не только появлением лживых новостей. «Росбалт» ведет фейковую информационную кампанию – издание постоянно баламутит читателей рассказами о недовольствах в Ингушетии и предрекает народное восстание.

Ранее в марте этого года на сайте «Радио Свобода» появился материал, якобы рассказывающий о предприятии «Конкорд» Евгения Пригожина. Журналисты удалили его спустя короткое время, признав, что это был фейк. Таким образом, за «Росбалтом» тянется уже настоящий шлейф из клеветнических материалов.