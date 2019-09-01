Оппозиция использовала проплаченную массовку на незаконной акции 31 августа – расследование ФАН

Интерес к таким акциям у людей давно пропал, поэтому организаторы привлекли платную массовку. Журналист ФАН обнаружил в соцсетях предложение поучаствовать в «прогулке за Соболь» за тысячу рублей, а также обещание премиальных за привлечение друзей.

Страница, которая использовалась для публикации объявлений очень похожа на бота: одна фотография и пустой профиль.

В переписке некая Оксана обещала денег за создание иллюзии поддержки Любови Соболь на несанкционированной уличной акции.

Далее корреспондента ФАН включили в общий чат, где назначили место встречи: в 12.30 в «МакДональдс» у метро Чистые пруды. Там журналиста-соискателя должен был ждать координатор Александр, которого нужно было опознать по синей рубашке.

Корреспондент действительно встретил Александра и ещё нескольких желающих подзаработать на месте в условленное время. Вот только Александр оказался не единственным в цепочке. Он попросил всех собравшихся подождать «главного», а организаторы просили его просто занять стол.

Однако «главный» с деньгами так и не пришёл. Молодые люди прождали несколько часов впустую. Одна из девушек даже не удивилась подобному развитию событий, заявив, что на подобных мероприятиях часто обманывают. Собеседница корреспондента подозревала, что «Оксана» может «кинуть», ведь её страница похожа на ненастоящую:

«У нее страница новая, похожая на фейковую. Она в чате так еще настаивала, когда начали отказываться, просила взять телефоны родителей».

Не исключено, что главный координатор мог не прийти на встречу из-за того, что почуял неладное.

«Оппозиционеры» уже собирали массовку для своих незаконных акций. Например, 27 июля в Москве полицейские задержали 1,5 тысячи провокаторов, из которых 600 человек оказались приезжими. На согласованном митинг-концерте 10 августа присутствовали иностранцы, в том числе с Ямайки.

Ранее ФАН сообщал о том, что «оппозиция» свозила жителей Калужской и Ивановской областей для участия в несанкционированной акции. Видимо, москвичи не хотят выходить за Соболь и Навального даже за деньги.