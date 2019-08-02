Оппозиционный экзамен Сергея Собянина

Внесистемная оппозиция рассчитывает распространить протестные настроения на другие города России под предлогом недопуска «независимых» кандидатов к выборам в Мосгордуму. В частности, ей удалось согласовать митинг в Санкт-Петербурге в поддержку Алексея Навального, «голодающей» третью неделю Любови Соболь и Ильи Яшина, председателя Совета депутатов муниципального округа Красносельский.

Желание «оппов» организовать эдакую всероссийскую акцию протеста продиктовано провалом попыток раскачать ситуацию в Москве. На несанкционированной акции, которая прошла 27 июля неподалёку от мэрии, собрались лишь около 3-5 тысячи человек. Это явно не та цифра, на которую надеялись борцы с «кровавым режимом».

Показателен тот факт, что значительная часть митингующих не была москвичами. Оно и понятно: среднестатистическому жителю столицы по большому счёту плевать как на саму оппозицию, так и на делёжку мест в Мосгордуме, которая, подобно федеральному парламенту, давно является придатком исполнительной власти. Москва вряд ли превратиться в царство демократии от того, что в МГД попадут два-три псевдолиберальных горлопана

Ситуацию вокруг выборов в Мосгордуму вполне можно назвать экзаменом для столичного правительства и лично для Сергея Собянина. Перед мэром стоит задача максимально аккуратно противодействовать истеричной оппозиции, которая не гнушается устраивать провокации, подставляя под дубинки доверчивых граждан.

Кремль от разборок столичных властей и сторонников Навального подчёркнуто отстранился. Если Сергею Семёновичу удастся купировать протестные настроения и наводнить МГД «самодвиженцами» от «Единой России», то экзамен будет сдан на твёрдую пятёрку. По крайней мере на текущий момент у Собянина есть все шансы на отлично справиться с поставленной задачей.

«Собянинской эпоха»

Собянин руководит Москвой с октября 2010 года, перебравшись на Тверскую 13 с должности руководителя аппарата правительства РФ. За время его правления столица совершила гигантский рывок в развитии, превратившись в по-настоящему комфортный современный европейский город. Перечислим основные достижения «собянинской эпохи»:

реконструкция и появление новых парковых зон и пешеходных улиц;

огромное количество работ по благоустройству города (кардинальное обновление дворов, уборка в «землю» висящей над домами и дорогами электропроводки);

ввод в строй новых дорог (хорды, объездные трассы, реконструкция и расширение действующих магистралей) и автотранспорта;

развитие метро (рекордное по темпам строительство новых станций и кольцевых линий, долгожданный запуск МЦК);

модернизация железнодорожного сообщения с областью, подготовка к запуску московских центральных диаметров (МЦД);

реновация жилищного фонда и промзон, «цивилизованная» (по сравнению с годами Юрия Лужкова) застройка города;

масштабное обновление жилищно-коммунального хозяйства;

насыщенная культурная жизнь (многочисленные фестивали, адекватное украшение города).

Нельзя не отметить, что Москва стала более безопасным городом, хотя ситуация по-прежнему остаётся сложной. В 2013 году Собянин признал наличие в столице этнической преступности. До этого времени представители власти, включая офицеров МВД, считали «нетолерантным» публично говорить о существовании этнических ОПГ (чеченских, грузинских, азербайджанских, узбекских и пр.).

При Собянине был наведён относительный порядок в сфере регулирования миграции, была запущена работа с общинами. Не последнюю роль сыграли хорошие отношения мэра с Рамзаном Кадыровым. Любой чеченец, нарушивший в Москве закон и порядок рискует получить серьёзные неприятности.

Несмотря на объективные достижения у «собянинской эпохи» есть и отрицательные стороны. Хозяйственная деятельность в Москве носит зачастую носит неуёмный характер (перекладывание плитки, бесконечная замена бордюров, «перекопанные» улицы и дворы). Реконструкция или строительство нового объекта происходят с таким рвением, что проходить рядом (и уж тем более жить) порой невозможно.

При Собянине под надуманными предлогами произошло заметное сокращение московских больниц и школ. Это был результат пресловутой оптимизации заммэра по вопросам социального развития Леонида Печатникова. Также в столице продолжился снос памятников архитектуры в угоду новострою

Правительство Собянина постоянно сталкивается с обвинениями в коррупции и лоббизме. Утверждается, что команда Сергея Семёновича «зарабатывает» на проектах по благоустройству, строительству дорог и жилищных комплексов, в том числе в рамках реновации. Правда, больше всего стрел летит не в Собянина, а в его заместителей: Максима Ликсутова (транспорт), Марата Хусниллина (строительство) и Петра Бюрюкова (ЖКХ).

Отложенный старт

Ещё в 2011 году появились первые слухи о том, что руководство Москвой — определённый этап в карьере Собянина. Столица России — город специфичный из-за высокого протестного потенциала. Он требует не только адекватного плана хозяйственного развития, но и умения выстраивать отношения с вечно недовольной либеральной интеллигенцией. Как отмечалось выше, Собянин выдержал этот экзамен, но что же дальше?

Последние годы мэр Москвы воспринимается как отчётливая альтернатива Дмитрию Медведеву. Всплеск сообщений в СМИ и соцсетях о его возможном премьерстве наблюдался перед выборами в Госдуму (сентябрь 2016) и президента (март 2018). Однако ожидаемого возвышения Собянина не произошло. В сентябре 2018 года он благополучно переизбрался на должность мэра.

Можно лишь догадываться о том, какие факторы воспрепятствовали переходу Собянина наверх. Скорее всего, это результат кулуарной победы одной из кремлёвских группировок. Например, есть мнение о том, что возвышению Собянина препятствует Сергей Кириенко, получивший после думских выборов должность первого заместителя главы АП

Как бы то ни было, уже в ближайшее время ситуация вполне может проясниться. Выборы в Госдуму пройдут в 2021 году. Не исключено, что именно с них начнётся пресловутый транзит власти-2024. Снискавший расположение Владимира Путина (причём ещё очень давно) мэр Москвы может стать либо главой правительства, либо… преемником. Такой вариант развития событий отбрасывать также нельзя.

Конечно, президент — это должность, требующая от человека особых качеств, тем более в нашей очень непростой стране. Главный недостаток Собянина для такой работы — отсутствие харизмы и нехватка такта во время свободного общения с чиновниками и журналистами. Мэр Москвы в принципе чужд публичности. Это видно по тому, насколько неуверенно и «деревянно» он смотрелся в кадре первые годы пребывания в кресле столичного градоначальника.

Однако этот недостаток Собянин планомерно исправляет. К тому же более важную роль для президента играют такие качества как работоспособность (в этом Собянин не уступает Путину), умение управлять людьми и опыт успешной хозяйственной деятельности. Собянин (как и президент) может закрыть глаза на прегрешения подчинённых, но при этом он очень требователен к ним.

Возвышению Собянина наверняка будет способствовать его личная близость к Путину

Мэр Москвы — на 100% человек Системы, а президент ценит в людях верность и готовность профессионально выполнять поставленные задачи.