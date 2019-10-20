Операция Турции против курдов-террористов в Сирии: эксперт назвал армию Турции сильнейшей

Сегодня Анкаре крайне важно не допустить усиления позиций курдских боевиков в тридцатикилометровой зоне на сирийско-турецкой границе. Поэтому Турция готова на решительные меры для достижения своих целей.

Американские военные соединения, ранее поддерживавшие курдских боевиков, в настоящий момент покидают регион. Советник президента Эрдогана Ясин Актай заявил, что в случае предоставления защиты курдским террористам со стороны армейских подразделений САР данный факт будет трактоваться как объявление войны Дамаском Анкаре. В частности, Турецкая Республика против, чтобы сирийские войска входили в населенные пункты Камышлы, Манбидж и Айн аль-Араб.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя ситуацию в САР, отметил, что Турция на текущий день остается важнейшим игроком в регионе. Поэтому другим участникам событий приходится считаться с интересами Анкары. Также Баранец напомнил, что у турок самая сильная армия на Ближнем Востоке, при помощи которой Эрдоган сегодня перекраивает всю ближневосточную политику. Военная операция Турции «Источник мира» против курдских радикалов вынуждает другие страны ситуационно видоизменять свою позицию, зачастую не имея времени на обдумывание. При этом Баранец указал на раскол в НАТО, поскольку сегодня появились предложения от других членов Североатлантического альянса исключить Турцию из данного военного блока.

При этом советник Эрдогана подчеркнул, что в случае предоставления Дамаском Анкаре гарантий ухода курдских боевиков вглубь Сирии позиция Турции может быть пересмотрена. Турецкая Республика при этом может рассмотреть предложения политического урегулирования ситуации.

Россия прилагает максимум усилий для восстановления территориальной целостности САР, поэтому Москва внимательно следит за развивающимися событиями на Ближнем Востоке. Неслучайно Эрдоган в ближайшем будущем посетит российскую столицу для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить дальнейший план и «сверить часы». Россия – единственная страна, способная оказать влияние на ситуацию. Москва имеет хорошие отношения с Анкарой. И РФ присутствует в Сирии в качестве одного из ведущих игроков.

Напомним, турецкая военная операция против курдских радикалов в САР стартовала 9 октября 2019-го года. Главной целью Анкары является обеспечение безопасности в районе турецко-сирийской границы. Сюда входит и пресечение возможностей курдских боевиков, их маневров, ротации, обеспечения. В настоящий момент боевые действия приостановлены по соглашению Турции и США о 120-часовой паузе в операции. Тем не менее, сообщается, что курдские террористы не приняли условия сделки и продолжили атаки.