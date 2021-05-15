Опальный политик может получить свободу благодаря украинским заключенным

Политика

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов высказал предположение о возможном обмене задержанного Виктора Медведчука на осужденных на территории РФ украинцев.

Медведчук является главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». Его задержали по подозрению в госизмене и хищении госресурсов. Также был задержан коллега Медведчука, Тарас Козак.

Как передает Lenta.ru, Данилов также заявил, что в проработке вопроса обмена, власти будут опираться на решение суда относительно задержанного.