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Опальный хабаровский губернатор приобрел народную поддержку

Кирилл Савушкин
11 июля, 2020 09:52
1 мин
Photo
Flickr

В Хабаровске начался стихийный митинг горожан, возмущенных арестом губернатора Сергея Фургала. На него вышли десятки тысяч хабаровчан.

Фургал обвиняется в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Однако, по версии протестующих, дело носит политический характер.

Акция была назначена на 12-00 по местному времени на площади Ленина, в центре города. Огромная толпа протестующих перекрыла ключевые улицы в центре Хабаровска, сообщает «Сибирь.Реалии».

Власти подготовились заранее, устроив на площади дезинфекцию в утро митинга. Кроме того, хабаровчане могли заметить дежурившие на улицах автозаки.

Напоним, ранее наше издание писало о роли Фургала в партии ЛДПР и о том, что означает его арест в политической игре.

темы
митинг
Хабаровск
Сергей Фургал
1 мин