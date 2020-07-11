Политика
Опальный хабаровский губернатор приобрел народную поддержку
11 июля, 2020 09:52
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В Хабаровске начался стихийный митинг горожан, возмущенных арестом губернатора Сергея Фургала. На него вышли десятки тысяч хабаровчан.
Фургал обвиняется в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Однако, по версии протестующих, дело носит политический характер.
Акция была назначена на 12-00 по местному времени на площади Ленина, в центре города. Огромная толпа протестующих перекрыла ключевые улицы в центре Хабаровска, сообщает «Сибирь.Реалии».
Власти подготовились заранее, устроив на площади дезинфекцию в утро митинга. Кроме того, хабаровчане могли заметить дежурившие на улицах автозаки.
Напоним, ранее наше издание писало о роли Фургала в партии ЛДПР и о том, что означает его арест в политической игре.
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