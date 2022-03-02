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Политика
ООН может оставить Россию без голоса в вопросах прав человека
2 марта, 2022 13:46
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Felix Zahn/photothek.net via www
Председательствующей в ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) министр иностранных дел Польши Збигнев Рау предложил лишить Россию голоса, если речь зайдет о правах человека.
Он считает, что страны - члены Организации объединенных наций (ООН) должны задуматься о возможности исключения РФ из Совета ООН по правам человека после начатой на Украине спецоперации. К слову, Рау жестко её осудил, добавив, что Россия таким образом нарушила международное право и Устав Организации.
В заключение он добавил, что международное сообщество не должно просто наблюдать за тем, как ситуация в республике обостряется, и обратился к властям с РФ с требованием «остановить эту войну», передает ТАСС.
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