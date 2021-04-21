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Русская планета
Политика

ОНК: на протестных акциях задержано более 1200 сторонников Алексея Навального

Артем Денисов
21 апреля, 2021 23:01
1 мин
Артем Денисов
21 апреля, 2021 23:01
1 мин
Русская планета
Русская планета

Около 20 человек задержали во время акции протеста в центре Москвы.

Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников, передает РИА «Новости».

На сайте правозащитного проекта «ОВД-Инфо» говорится, что по всей стране сотрудники правоохранительных органов задержали 1226 человек. Больше всего из них - 493 - в Санкт-Петербурге.

Напомним, 21 апреля по всей стране прошли несогласованные акции протестов. Основное требование митингующих - допустить независимых врачей к оппозиционеру Алексею Навальному, который отбывает заключение в колонии во Владимирской области.

Навальный объявил о голодовке 31 марта. Таким образом, он требует допустить к себе врача на фоне ухудшения состояния здоровья. Оппозиционер ранее говорил, что в колонии есть заболевшие туберкулезом.

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