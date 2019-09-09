«Они утонули?!». Как США умудрились потерять все авианосцы в Атлантике

В первых числах сентября СМИ опубликовали новость, ставшую практически сенсационной. Оказывается, Соединенные Штаты потеряли все авианосцы, базировавшиеся на Восточном побережье, в связи с чем патрулировать Атлантический океан теперь просто некому.

О печальном обстоятельстве журналистам поведал не какой-нибудь «анонимный источник в экспертных кругах», а самый что ни на есть официальный представитель командования военно-морских сил США, капитан Скотт Миллер.

По его словам, оказия вышла из-за того, что атомный авианосец «Гарри Трумэн» внезапно cломался. Да так заковыристо, что даже высококвалифицированные специалисты пока не могут сказать, в чем загвоздка и сколько потребуется времени на ее устранение.

«Гарри Трумэн» столкнулся со сбоем в работе корабельной энергосистемы, которая требует анализа и ремонта. Ремонтом корабля занимаются технические специалисты военно-морской верфи Норфолка, которые стараются определить причину и масштаб проблемы. Неисправность не угрожает безопасности экипажа и ядерных реакторов», – приводит слова Миллера издание USNI News

Между тем поломка «Трумэна» основательно спутала карты флотскому командованию. Дело в том, что в Вашингтоне рассчитывали, что именно этот авианосец выйдет осенью на патрулирование Атлантики. В начале июля возглавляемая им АУГ (авианесущая ударная группировка) начала комплексную подготовку и боевое слаживание, но поломка главного корабля соединения сделала эту работу бессмысленной.

Всё разобрали

Между тем на Восточном побережье США еще недавно базировались семь авианосцев, которые составляли ударную мощь трех флотов и контролировали Атлантику от Гренландии до южной оконечности Африки. Однако так вышло, что сейчас в строю только один из них – «Авраам Линкольн». Но он вместе со своей ударной группировкой патрулирует Персидский залив. Более того, еще до возникновения проблем у «Трумэна» флотское командование решило перевести его на Западное побережье, так что, если не произойдет ничего экстраординарного – по окончании дежурства «Линкольн» отправится в Сан-Диего.

Что касается остальных кораблей с президентскими именами, то они в ремонте – ещё или уже. «Дуайт Эйзенхауэр» только что закончил 18-месячное техобслуживание и сейчас проводит интенсивные тренировки, однако возглавляемая им авианосная группа не будет готова к развертыванию раньше 2020 года. «Джон Стеннис» – с мая нынешнего года стоит на верфи Норфолка в ожидании капитального ремонта. Пока он используется в качестве тренировочной площадки для палубной авиации, однако ни о каком участии корабля в морских операциях и речи быть не может. При этом ремонт должен начаться лишь в 2021-м, так что в строй «Стеннис» вернется еще очень нескоро.

В аналогичных обстоятельствах находится и «Джордж Вашингтон». Десятимесячное техобслуживание «Джорджа Буша» плавно переросло в двухлетний техно-хоррор, так что теперь корабль буквально разобран на части и, естественно, небоеспособен.Когда его соберут обратно– никто точно сказать не может, поскольку верфь Норфолка сильно перегружена и систематически срывает контрактные сроки.

Не менее плачевная ситуация сложилась и с надеждой американского флота, самым современным авианосцем и самым мощным из когда-либо созданных кораблей – «Джеральдом Фордом». Головной корабль нового поколения авианосцев был введен в эксплуатацию еще весной 2017-го, однако до сих пор специалистам не удалось решить проблемы с электромагнитными подъемниками боеприпасов и электромагнитной же катапультой. Сообщалось и о проблемах с ядерной энергетической установкой, так что в основном экипаж «Форда» воюет не с врагами Америки, а с не желающей подчиняться техникой. По самым оптимистичным прикидкам, боеготовым этот авианосец станет не ранее 2021 года.

Песец подкрался незаметно, хоть виден был издалека

Примечательно, что для американских адмиралов вся эта ситуация не стала неожиданностью. Еще в 2015 году представители флота предупреждали руководство страны о нарастающих проблемах. Выступавший на слушаниях комиссии по делам вооруженных сил Палаты представителей контр-адмирал Том Мур заявлял, что имеющиеся в строю корабли эксплуатируются на пределе возможностей, и все равно не справляются с выполнением возложенных на них задач.

Мур пояснял, что, согласно военно-морской доктрине, флот должен иметь 11 атомных авианосцев. Однако в 2012 году руководству ВМС пришлось вывести из эксплуатации корабль «Энтерпрайз», который к тому моменту находился в строю уже 51 год. Считалось, что его должен сменить авианосец нового поколения «Джеральд Форд», однако гладкой смены поколений не получилось: старичок недоскрипел, а «Форд» оказался кораблем-пацифистом.

Проблемы нарастали не только на Восточном побережье, но и по всем фронтам. С 2015-го одновременно в боеготовом состоянии находится не больше пяти атомных авианосцев. Остальные или ремонтируются, или восстанавливают боеспособность. Уже тогда некоторые специалисты высказали мнение, что при развитии тенденции Штатам придется отказаться от стратегии постоянного присутствия авианосных ударных групп на Ближнем Востоке и в Восточной Азии – двух важнейших регионах планеты. Собственно, перевод «Линкольна» на Западное побережье – как раз и есть затыкание дыры на важнейшем для США направлении.

«На протяжении 70 лет американские президенты в моменты кризиса спрашивали: «Где сейчас наши авианосцы?». Следующий президент, задав этот вопрос, может услышать в ответ молчание», – заявлял в ходе слушаний в Конгрессе помощник министра обороны США Шон Стэкли

Что ж, предсказание почти сбылось. В обороноспособности США зияет огромная прореха, и от больших неприятностей Вашингтон спасает только то, что в мире нет страны, которая могла или хотела бы воспользоваться их слабостью на этом направлении.

Делаем выводы

Что здесь сказать? Запасаемся попкорном. Впрочем, злорадство злорадством, а определенные выводы из сложившейся у Штатов ситуации сделать все-таки следует.

После крушения СССР американцы почувствовали себя королями мира, а потому стали вкладывать колоссальные средства в совершенно фантастические, и при этом на деле абсолютно ненужные им проекты. Тут и попытка создать летающие лазерные пушки, проглотившая 13 миллиардов долларов и окончившаяся утилизацией в 2014 году единственного самолета-носителя; и разработка эсминцев типа «Замволт» (Zumwalt), которые должны были стать олицетворением технологического превосходства американского флота (на этапе проектирования их предполагалось оснастить рельсотронами и сделать невидимыми для вражеских радаров), а на деле превратились в источник мемов про сложности прохождения Панамского канала. По итогам этой программы вместо 34 супер современныхстелс-кораблей Штаты получили три не очень надежных баржи с экстравагантным дизайном, каждая из которых способна перевозить 80 стареньких «Томагавков». Так себе результат, учитывая вбуханные в проект 22,5 миллиарда долларов.

Аналогичным образом развивались и программы по созданию истребителей пятого поколения. В случае с F-22 американские военные получили весьма посредственные самолеты по такой стоимости, как если бы их отливали из чистого золота. В случае с F-35 Lightning II –семейство истребителей, которые развивались и модернизировались столь быстро, что теперь половина из них находится в небоеготовом состоянии, ибо 44% запасенных в первые годы производства деталей не подходят для ремонта более поздних моделей

И даже в случаях, когда американскому ВПК удавалось произвести действительно крутые девайсы, вроде разведывательно-ударных вертолетов «Команч» или подводные лодки «Сивулф» — ценник изделий оказывался столь конским, что даже купавшийся в деньгах Пентагон понимал, что дешевле модернизировать старые проверенные образцы вооружений, чем тратиться на новинки.

Почему американский ВПК, а вместе с ним и военное ведомство так поступали? Да просто потому, что могли себе это позволить. Никакой реальной опасности для США не существовало, а деньги были.

Праздник жизни закончился с приходом экономического кризиса 2008 – 2009 годов. Практически все бессмысленные и дико дорогие проекты были закрыты в 2011-м, в рамках программы сокращения военных расходов. Тут-то Пентагон и обнаружил, что новые цацки не слишком пригодны для реальной войны, а те корабли, бомбардировщики и вертолеты, которыми они прежде «демократизировали» Вьетнам, Гренаду и Ирак – порядком обветшали и устарели. Фактически, сейчас Вашингтон пожинает плоды двадцатилетней беспечности и прожектерства.

Соответственно: вывод первый – растащить и распилить можно бюджет каких угодно размеров. Даже американских.

Вывод второй: любая армия (и флот), которая не имеет реального противника – разлагается и деградирует. Не на уровне рядового состава – так на уровне командования; не в командовании – так в материально-техническом обеспечении или долгосрочном планировании. Слабое звено обязательно найдется. И в этом плане у нас все как раз хорошо: у российского флота имеется немалое количество противников, от уровня которых можно расти и развиваться.

Ну и третье: не так страшен черт, как его малюют. Особенно когда он двадцать лет строит козни самому себе.