Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

«Он улетел, но обещал вернуться»: Байден покинул саммит с мировыми лидерами прямо посреди встречи

Антон Мельников
22 апреля, 2021 18:22
1 мин
Антон Мельников
22 апреля, 2021 18:22
1 мин
Al Drago/Keystone Press Agency/globallookpress
Al Drago/Keystone Press Agency/globallookpress

В США проходит международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Мероприятие открыл президент Джо Байден. Для него и его администрации это стало первым крупным международным мероприятием. В онлайн-встрече участвуют лидеры 40 стран, в том числе президент РФ Владимир Путин.

Примечательно, что в ходе встречи сам хозяин саммита, президент Байден, неожиданно покинул конференц-зал. Это случилось вскоре после выступления российского президента, перед тем как слово взял президент Аргентины Альберто Фернандес.

Байден извинился, сообщил, что у него «много дел» и покинул зал. Президент пообещал, что вернется к обсуждению проблем климата позднее.

Судя по расписанию Белого дома, у президента был запланирован ежедневный брифинг, отмечает Telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК».

Поделиться
ТЕГИ
США
Президент
Климат
Джо Байден
Саммит
Аргентина
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!