«Он улетел, но обещал вернуться»: Байден покинул саммит с мировыми лидерами прямо посреди встречи

Политика

В США проходит международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Мероприятие открыл президент Джо Байден. Для него и его администрации это стало первым крупным международным мероприятием. В онлайн-встрече участвуют лидеры 40 стран, в том числе президент РФ Владимир Путин.

Примечательно, что в ходе встречи сам хозяин саммита, президент Байден, неожиданно покинул конференц-зал. Это случилось вскоре после выступления российского президента, перед тем как слово взял президент Аргентины Альберто Фернандес.

Байден извинился, сообщил, что у него «много дел» и покинул зал. Президент пообещал, что вернется к обсуждению проблем климата позднее.

Судя по расписанию Белого дома, у президента был запланирован ежедневный брифинг, отмечает Telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК».