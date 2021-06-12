Он стал героем? Родители Романа Протасевича просят помощи у Ангелы Меркель
Родители Романа Протасевича, находящегося в заключении в Минске, просят канцлера Германии Ангелу Меркель заступиться за него и за других политических заключенных в Беларуси, об этом они рассказали в интервью немецкой газете Bild.
«Мы очень просим вас помочь нам, чтобы все невиновные вышли из тюрем на свободу, - сказали Наталья и Дмитрий Протасевичи, обращаясь через немецких журналистов к главе правительства ФРГ. - Каждый новый день, нет, каждый час стоит жизни невиновным, в том числе детям», - сказали они.
Напомним, Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали в Минске 23 мая. Европаоламент из-за ареста бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta принял резолюцию, в которой этот инцидент назван актом государственного терроризма, пишет «Эхо Москвы».