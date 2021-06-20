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Политика
«Он должен достойно оплачиваться»: в праздник Путин пообещал врачам достойную зарплату
20 июня, 2021 13:28
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Kremlin Pool/Global Look Press
Владимир Путин по случаю Дня медицинского работника обратился к сотрудникам здравоохранения и поздравил их с праздником.
Президент рассказал, что в России разработана новая система оплаты труда медперсонала, которая предусматривает одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и прозрачную систему выплаты надбавок.
«Безусловно, ваш благородный напряженный труд незаменим всегда и он должен справедливо и достойно оплачиваться», - сказал Путин, позжравляя медиков с праздником.
Владимир Путин пообещал внедрить и отладить эту современную модель оплаты в диалоге с сотрудниками отрасли и опираясь на предложения медиков, пишет РИА «Новости».
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