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Политика
Омск: сплошная проверка документов и коридор из ОМОНа
31 января, 2021 10:55
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Pixabay
Сегодня, 31 января, в Омске прошло незаконное шествие сторонников Алексея Навального. На Ленинградской площади города наблюдалось большое количество полиции, бойцов ОМОНа и сотрудников спецслужб. Митинг снова с властями не согласован.
Автомобилистам запретили парковаться на пространстве от остановки «Голубой огонёк» в сторону Ленинградского моста.
Сотрудники полиции стояли здесь «коридором». На незаконный митинг пришли гораздо меньше омичей, чем 23 января, когда сторонники Навального организовали первое незаконное шествие, пишет местный портал БК-55.
На митинге задержаны Ольга Картавцева и активист Даниил Чебыкин. Их перепроводили в один из автозаков, стоящих на остановке «Жемчужина».
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