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Омичу назначили обязательные работы за расклеивание листовок перед акцией 31 января

Сергей Михневич
30 января, 2021 13:17
1 мин
Сергей Михневич
30 января, 2021 13:17
1 мин
Омск
Pixabay

Студенту из Омска назначили обязательные работы. По информации штаба, молодой человек якобы расклеил четыре листовки и опубликовал пост в телеграме с призывом к шествию31 января.

«Тотальное торжество абсурда путинского правосудия! Если у вас сложилось впечатление что „суду“ вообще все равно кого признавать виновным — то вы абсолютно правы. Единственная их цель — посеять атмосферу страха и запугать вас перед грядущим шествием», - цитирует представителей штаба Навального Тайга. инфо.

В Омске, как и в десятках других городов, акция запланирована на 31 января. Несогласованное шествие пройдет от Ленинградской площади до Соборной площади, сообщает Тайга. инфо.

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