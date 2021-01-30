Политика

Студенту из Омска назначили обязательные работы. По информации штаба, молодой человек якобы расклеил четыре листовки и опубликовал пост в телеграме с призывом к шествию31 января.

«Тотальное торжество абсурда путинского правосудия! Если у вас сложилось впечатление что „суду“ вообще все равно кого признавать виновным — то вы абсолютно правы. Единственная их цель — посеять атмосферу страха и запугать вас перед грядущим шествием», - цитирует представителей штаба Навального Тайга. инфо.

В Омске, как и в десятках других городов, акция запланирована на 31 января. Несогласованное шествие пройдет от Ленинградской площади до Соборной площади, сообщает Тайга. инфо.