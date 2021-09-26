Омар Мбико: Россияне всегда приходят на помощь

Политика

Африканский политический аналитик Омар Мбико критически оценил политику Франции на Черном континенте. Мбико указывает, что Париж, будучи формально «главным игроком» в борьбе с терроризмом в Мали и сопредельных странах, демонстрирует жалкие результаты, которые не могут впечатлить ни самих африканцев, ни европейцев. При этом французы очень ревностно относятся к своей монополии на силу, и постоянно пытаются грозить выводом войск из Мали в случае, если там начнут выполнять свою работу россияне. Как сообщается, русские из «ЧВК Вагнера» заключили соглашение с Бамако для обучения малийской армии. При этом у россиян имеется огромный опыт умиротворения горячих точек.

Чего боятся французы? – задается вопросом аналитик. Ответ состоит в том, что как французская операция, так и миссия ООН потерпели полное банкротство в операциях против террористов, зато и те и другие запятнали себя разнообразными преступлениями. Мбико приводит пример Центральноафриканской республики.

Возможно, Париж обеспокоен только эффективностью российских специалистов, - замечает он - ведь именно после их развертывания ЦАР получила возможность иметь профессиональную армию, способную защитить своих соотечественников. Если у Мали будет такая же профессионально подготовленная армия, стране не понадобятся иностранные контингенты, а значит, доступ к природным ресурсам для Парижа будет потерян.

С другой стороны, не существует международных норм, которые бы запрещали иностранным специалистам обучать национальные армии. Мбико также обращает внимание, что малийцы массово поддерживают ввод российских специалистов в республику, устраивая демонстрации в поддержку России.

В любом случае, именно властям переходного периода во главе с Ассими Гоита предстоит принять решение о заключении соглашения. Для Парижа не являются чем-то новым колониальные методы для давления на независимую страну. Однако подлинное стремление малийского народа установить мир и безопасность на своей территории не следует недооценивать. – подчеркнул Омар Мбико.