Политика

Режиссер из США Оливер Стоун рассказал, что США начали воинственную кампанию против России с новой силой после речи президента РФ Владимира Путина в Мюнхене. Тогда российский лидер заявлял, что страна не собирается плясать под дудку Америки, а будет соблюдать собственные интересы.

В интервью газете The Washington Post Стоун заявил, что агрессия исходит не от Москвы - по крайней мере, никаких свидетельств агрессивности России нет.

«Против России на протяжении уже долгого времени ведется военная кампания. Ее начались Соединенные Штаты в 2006-2007 году, когда он (Владимир Путин - прим.) произнес ту речь в Мюнхене», - сказал режиссер.

Он видит агрессию, исходящую от стран НАТО. По словам деятеля, государства Североатлантического альянса «окружили Россию и окружают Китай».

Стоун неоднократно брал интервью у президента Путина. В 2020 году он привился российской вакциной.