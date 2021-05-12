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Оливер Стоун: воинственная кампания США против РФ началась с новой силой после речи Путина

Лилия Караева
12 мая, 2021 09:13
1 мин
Лилия Караева
12 мая, 2021 09:13
1 мин
Оливер Стоун
Alexander Chernykh/Russian Look/Globallookpress

Режиссер из США Оливер Стоун рассказал, что США начали воинственную кампанию против России с новой силой после речи президента РФ Владимира Путина в Мюнхене. Тогда российский лидер заявлял, что страна не собирается плясать под дудку Америки, а будет соблюдать собственные интересы.

В интервью газете The Washington Post Стоун заявил, что агрессия исходит не от Москвы - по крайней мере, никаких свидетельств агрессивности России нет.

«Против России на протяжении уже долгого времени ведется военная кампания. Ее начались Соединенные Штаты в 2006-2007 году, когда он (Владимир Путин - прим.) произнес ту речь в Мюнхене», - сказал режиссер.

Он видит агрессию, исходящую от стран НАТО. По словам деятеля, государства Североатлантического альянса «окружили Россию и окружают Китай».

Стоун неоднократно брал интервью у президента Путина. В 2020 году он привился российской вакциной.

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США
Владимир Путин
Война
Россия
Оливер Стоун
Мюнхенская речь
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