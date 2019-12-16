Олимпийское иго: Почему РФ пора прекращать игры в спорт

Всю последнюю неделю Россия прожила в острой фазе спортивного психоза. Спортсмены наперебой горюют, что их не пускают на Олимпиаду и чемпионаты, где их уже, наверняка, ждут выстраданные потом и кровью медали; чиновники божатся, что ни в чем не виноваты, и обещают обжаловать несправедливые решения международных структур; патриоты же гневно вопрошают «доколе?». И над всем этим, как пресловутый буревестник, реет тень WADA – всемирного антидопингового агентства, запугивающего слабохарактерный МОК, который и хотел бы, да не может заступиться за россиян, а потому вынужден отыскивать среди них «чистых» и брать их под свою опеку.

Во всем этом многообразии призывов, угроз, жалоб и оправданий не слышно пока лишь одного, простого и немного неожиданного вопроса.

А, на кой, собственно, чёрт нам, России и русским, весь этот балаган – с олимпийским движением, мундиалями и большим спортом как таковым?

Большой спорт – большая ложь

Престиж на международной арене, улучшение здоровья нации и экономическая выгода, – вот три главных тезиса, которые стандартно приводятся в защиту олимпийского движения. Как вариант, можно еще услышать кубертеновское «О спорт, ты – мир!», подразумевающее, что данная сфера якобы объединяет жителей разных стран, разделенных политиками и нарисованными на картах границами.

Что ж, давайте смотреть и отвечать по каждому из пунктов.

Спорт действительно долго служил заменой войне и реальной возможностью померяться достоинствами наций без масштабных кровопролитий. В этом плане на память приходит пример летней Олимпиады 1936-го, проводившейся в нацистской Германии. К сожалению, альтернатива не стала вакциной; как показала история XX века, никакие олимпийские идеалы оказались не в состоянии остановить фанатиков, решивших развязать очередную «маленькую победоносную войну».

После Второй мировой спорт стал отражением глобального противостояния двух идеологических лагерей: социалистического и капиталистического. Каждая из сторон утверждала, что именно за ней историческая правда и право на будущее; прояснить вопрос военным путем мешали ядерные арсеналы, так что Москва и Вашингтон действовали окольными путями: вкладывали громадные деньги в космическую гонку – плюс в пропаганду своих достижений, в том числе и в спорте.

Крушение идеалов Маркса-Энгельса и торжество капитализма даже в такой формально коммунистической стране, как Китай, напрочь лишило Олимпиаду глобального идеологического подтекста, вернув ситуацию к реалиям довоенного времени. С тем лишь исключением, что за прошедшие 70 лет мир изменился. Теперь престиж страны определяется не колоннами вымуштрованной пехоты, лучшими в мире бегунами, хоккеистами и пикирующими бомбардировщиками, а уровнем жизни населения, доступностью и эффективностью медицины, образования, социальными гарантиями.

Простой пример: в Бразилии отличный футбол, а Эфиопия – родина непревзойденных марафонцев. Но делает ли это эти страны привлекательными для эмиграции, притягивает ли туда инвестиции, дают ли спортивные медали и кубки преимущество на политических переговорах? Ответ очевиден

В России же даже патриоты на зарплате сейчас признают, что систематические отстранения наших атлетов от турниров привели к превращению олимпийской тематики в универсальное яблоко раздора. По одну сторону – желающие выступать (и видеть российских спортсменов) под флагом и гимном своей страны, в традициях ХХ века; по другую – те, кто жаждут завоевать медаль любой ценой, пусть даже и под флагом МОК.

Участие в Олимпиадах много лет уже не приносит России ни престижа, ни уважения. Наоборот, оно служит лишь предлогом для издевательств и оскорблений.

Химически чистый спорт

Миф номер два – «работа» большого спорта на оздоровление населения.

Главная проблема современного профессионального спорта – это, увы, немыслимость его без спортивной фармакологии. Химию употребляют все. И наши атлеты, и забугорные. Разница лишь в том, что россияне улучшают свои результаты с помощью препаратов, уже освоенных промышленностью, а потому хорошо известных специалистам и систематически запрещаемых WADA. А западные коллеги пользуются так называемыми дизайнерскими допингами, под которым подразумеваются все те же препараты, но в максимально грамотно подобранной дозировке и модификации. При анализе модифицированные молекулы не определяются как запрещенные вещества, а даже если и обнаруживаются в пробах – у антидопинговых комиссий нет юридических оснований обвинять спортсмена в нарушении правил. Ведь формально вещество на данный момент не относится к группе запрещенных. Возможно, через полгода-год оно и войдет в черные списки, но к тому времени химики из частных лабораторий подготовят уже новую партию «колес», не подпадающих под запреты.

Чтобы оценить, как западные атлеты «обходятся без химии», достаточно взглянуть на фото стероидных телес Серены Уильямс, на американских гимнасток, на участников норвежской сборной по биатлону, которая, как известно, практически поголовно укомплектована «астматиками», официально пользующимися некими «лекарственными препаратами».

И если в годы холодной войны Олимпиада была отражением противостояния двух систем, то сейчас формула большого спорта выглядит так: успехи спортивной фармакологии – плюс позиции спортивной бюрократии. Имеет ли все это отношение к оздоровлению нации? Вопрос риторический

Миллиарды рублей, долларов и евро тратятся ежегодно на подготовку тысяч высокоспециализированных атлетов, из которых успеха добьются лишь единицы. С точки зрения общественной пользы – это совершенно безумное занятие.

России, без сомнения, нужен спорт. Но спорт массовый, народный. Доступный для миллионов людей. И его развитие не имеет никакого отношения ни к МОК, ни к дизайнерским допингам, ни к международному олимпийскому движению. Более того: для его развития вредны и супердорогие спортивные арены, и само министерство спорта. Стране нужны сотни тысяч детских и взрослых секций, спортплощадки, тиры, корты, парки с беговыми дорожками, расположенные в шаговой доступности от жилья. С этими задачами лучше всего справились бы муниципальные власти, а не федеральное ведомство, при условии, что государство оставило бы им деньги, которые сейчас идут на содержание спортивной бюрократии.

Вместо организации неимоверно дорогих игрищ властям стоило бы отменить налоги для производителей спортивной одежды, экипировки и инвентаря, а заодно – сократить продолжительность рабочего дня, чтобы как можно больше граждан могли заниматься любимыми видами активного отдыха, будь то теннис, велосипедные покатушки или стрельба из лука.

Доходы Ее величества

Еще один миф о спорте – то, что организация масштабных мероприятий якобы приносит странам-организаторам прибыль. Это ложь. Как правило, Олимпиады являются убыточными, равно как и футбольные чемпионаты.

Возьмем мундиаль – 2018: на его подготовку РФ потратила около 12 млрд долларов, а расходы иностранных туристов составили меньше двух миллиардов. По факту, страна понесла 10 миллиардов баксов убытка, хотя изначально заявлялось, что Россия на чемпионате заработает. Чтобы подсластить пилюлю, наши чиновники пустились в заявления о том, что расходы – это на самом деле «инвестиции» в спортивную инфраструктуру; но в реальности стране нужна совершенно другая инфраструктура, в том числе и спортивная. По другим ценам, и уж точно в ином количестве.

Кто реально зарабатывает на большом спорте? Прежде всего, международная спортивная бюрократия. Тот же ЧМ-2018 обогатил FIFA на 6,1 миллиард долларов – абсолютный рекорд за всю историю организации. По сути, Россия за счет миллионов своих налогоплательщиков проспонсировала мутных стариков в тысячедолларовых пиджаках, оставив собственных детей гонять облупившиеся мячи в замусоренных дворах

Руководство МОК и FIFA укомплектовано британцами, гражданами Канады (прокси-государства, фактически принадлежащего британской королевской семье) и выходцами из Латинской Америки, также имеющими теснейшие связи с Лондоном. Кроме того, Британия – единственная в мире страна, имеющая столь большую и запутанную сеть офшоров, что через нее можно пропускать капиталы сколь угодно больших объемов, по необходимости отмывая или пряча сотни миллиардов долларов.

В итоге налогоплательщики стран – «хозяев» турниров оплачивают спортивные празднества вселенского масштаба, международные организации зарабатывают миллиарды, а британская финансовая система без лишнего шума поглощает собранные ими горы денег. «Люди работают».

Очень показательно, что в странах с работающей демократией и высоким уровнем финансовой грамотности населения граждане систематически отказываются от Олимпиад. В 2013 года против приема Игр на своих территориях высказались на референдумах Швейцария и Бавария; в ноябре 2018-го аналогичное решение приняли канадцы. Отказывались от Олимпиад и Швеция, и Норвегия. Большинство крупных спортивных турниров последних 20 лет вообще проводились в развивающихся странах. Исключения, конечно, были – Игры 2012 в Лондоне, Олимпиада-2008 в Пекине. Но это именно что исключения. В целом же мега-чемпионаты все больше становятся уделом стран третьего мира. Это праздник для нищих, делающий богатых еще богаче, а бедных – еще беднее.

А как же спортсмены?

А что спортсмены? Взрослые и здоровые люди должны зарабатывать на жизнь трудом, а не паразитировать на чужом горбу. Профессиональный спорт, безусловно, имеет право на жизнь на условиях самоокупаемости, но никак не за счет государства. Тем более, что наличие сословия профессиональных атлетов моментально становится предлогом для содержания куда более прожорливой и многочисленной клики спортивных чиновников, антидопинговых агентств, лабораторий, специализированных учебных и лечебных заведений и сопутствующей инфраструктуры.

Как и любые другие граждане страны, спортсмены, безусловно, имеют право зарабатывать деньги любыми законными способами, которые им нравятся. Но их сограждане при этом совершенно точно не обязаны оплачивать их труд из своих налогов

Подытожим сказанное. По большому счету, России следует не ругать, а благодарить WADA, и под предлогом нынешней травли – слать все международные спортивные организации в известную перуанскую деревушку. Переставать платить им взносы, тратиться на волокиту в международных судах, а все сэкономленные деньги пускать на развитие массового, народного спорта. Как СССР, который, осмелимся напомнить, до 1952 года в Олимпиадах не участвовал вообще.

Вот тогда, через некоторое время, очень вероятно, что мы увидим другую страну.