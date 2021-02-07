Олимпиада в Токио может огорчить треть жителей Японии

Политика

Огромной процент жителей Японии выступает против Олимпийских Игр в Токио. За отмену, согласно опросу - 35% граждан.

При этом, куда большее число, 47%, выступает за перенос соревнования.Напомним, игры уже были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии.

Как передает «Росбалт», правительство страны решительно опровергает информацию о возможном переносе Олимпиады. Также полномочиями по отмене обладает Международный олимпийский комитет (МОК). Многое зависит от эпидемиологической обстановки.