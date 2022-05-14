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Политика
Олаф Штольц: У России только один выход - договориться с Украиной
14 мая, 2022 14:19
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IMAGO/RUEDIGER WOELK
Канцлер Германии Олаф Штольц после беседы с президентом России Владимиром Путиным не заметил у Кремля желания как либо изменить свое отношение в украинском вопросе.
Сообщается, что немецкий политик высказал недоумение по поводу того, что России так и не удалось достигнуть ни одной из упомянутых в начале специальный военной операции на Украине целей.
«Россия должна признать, что единственным приемлемым выходом из ситуации может стать соглашение с Украиной», - Передает «Gazeta.ru» слова немецкого канцлера
В то же время вступление Финляндии и Швеции в НАТО Штольц охарактеризовал как укрепление альянса, заметив, что группа североатлантических стран не только не отходит от восточного фланга, а напротив – наращивает свои силы в этих широтах.
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