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Политика
Олаф Шольц оправдал рядовых россиян в связи с вторжением в Украину
25 февраля, 2022 20:47
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Youtube / WELT
Германия не считает, что за войну с Украиной несут ответственность граждане России. Ответственность лежит на президенте РФ Владимире Путине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в телеобращении к немцам.
«Это война Путина. Он один, а не русский народ, решился на эту войну», — сказал немецкий канцлер.
Он также предостерёг российское руководство от возможного вторжения в другие страны. На такой шаг НАТО даст решительный отпор, отметил Шольц.
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