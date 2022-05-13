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Политика
Олаф Шольц: Берлин не согласится с миром в Украине
13 мая, 2022 21:12
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Берлин не будет соглашаться с миром в Украине, если он будет установлен на продиктованных Россией условиях. Навязанный Киеву мир неприемлем. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Для меня неприемлем навязанный Украине мир», - сказал он во время выступления на мероприятии немецких социал-демократов (СДПГ) в Кельне.
Шольц убежден, что настоящий мир между РФ и Украиной будет возможен только если оба государства придут к взаимопониманию.
Вместе с этим он подчеркнул, что ФРГ продолжит оказывать военную поддержку Украине, а Россия ведёт свою военную кампанию только ради «расширения собственного влияния и увеличения территории».
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