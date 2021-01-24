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Депутат Оксана Пушкина предупредила о росте протестных настроений среди молодежи

Сергей Михневич
24 января, 2021 18:48
1 мин
Сергей Михневич
24 января, 2021 18:48
1 мин
Депутат предупредила о росте протестных настроений среди молодежи
Pixabay

Оскорбительные высказывания и неуважительное отношение со стороны российских политиков провоцируют молодёжь выходить на протесты. Таково мнение заместителя главы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

«Высказывания депутатов Госдумы из партии большинства неизбежно воспринимаются как позиция государства. Из-за откровенных провокаций, сделанных ради хайпа, власть в глазах людей предстаёт в образе злого клоуна, который сознательно подливает масло в огонь», — рассказала она РБК.

По мнению депутата, такое поведение со стороны властей недопустимо, так как нервы народы и без этого «натянуты, как струна». Пушкина добавила, что у россиян не будет возникать желания нарушать законодательство или участвовать в несанкционированных акциях протеста, если представители власти будут относиться к ним с уважением.

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Россия
Госдума
Оксана Пушкина
1 мин
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