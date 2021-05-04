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Политика

Около 500 человек решили участвовать в предварительном голосовании «Единой России» в Москве

Елена Коваленко
4 мая, 2021 17:06
2 мин
Елена Коваленко
4 мая, 2021 17:06
2 мин
Соц сети
Соц сети

Заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» в столице оставили 484 человека, из них уже зарегистрированы – 373. Электронное голосование пройдетдля отбора кандидатов не только в Госдуму VIII созыва, но и на дополнительные выборы в Мосгордуму и выборы депутатов московского муниципального округа Щукино, сообщили организаторы.

Больше всего заявок на участие в отборе на выборы в Госдуму подали в Центральном округе № 208 – 32 человека. На втором месте оказался Черемушкинский округ № 209 – там заявились 23 человека, на третьем – Новомосковскийокруг № 202, где заявки подали 20 кандидатов.

«В регистрации отказано 51 кандидату. Основной причиной этого стало отсутствие необходимых документов – их не было у 46 человек. Кроме того, 2 людям было отказано из-за наличия судимости, еще 1 из-за выявления действий, дискредитирующих партию или наносящих ущерб ее политическим интересам», - рассказали в «Единой России».

Предварительное электронное голосование «Единой России» по отбору претендентов на выборы в Госдуму пройдет с 24 по 30 мая на сайте pg.er.ru. Процедура дает избирателям возможность самим формировать предвыборный список партии. Проголосовать смогут все желающие.

Зарегистрироваться в качестве участника первичных выборов можно до 14 мая. Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года.

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