Ограниченная мощь России на воде

На АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Татарстан) в присутствии главнокомандующего ВМФ Николая Евменова был заложен малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 («Каракурт») «Тайфун». Это пятый серийный корабль. Контракты на строительство данных МРК, помимо Зеленодольска, получили предприятия в Санкт-Петербурге и Приморье. В общей сложности ВМФ рассчитывает получить 18 «Каракуртов» до 2026 года.

«Эти сроки наглядно демонстрируют тот факт, что мы с вами сохранили все лучшие традиции отечественного надводного кораблестроения, добились непрерывного развития производственных мощностей предприятий и научного потенциала проектно-конструкторских бюро. Наши отечественные технологии в кораблестроении по целому ряду не имеют аналогов в мире», — сказал Евменов

Главком ВМФ отметил, что строящиеся классы кораблей малого и крупного водоизмещения позволяют России «иметь самодостаточные надводные силы», чтобы решать задачи в морской и океанской зонах. Отдельных комплиментов удостоился Зеленодольский завод. Как сообщил Евменов, корабли, которые строит предприятие, «обладают превосходными характеристиками манёвренности, мореходности и надёжности».

Затянувшееся строительство

Строительство кораблей проекта 22800 стартовало в 2016 году. При скромном водоизмещении (870 тонн) «Каракурт» обладает серьёзным ракетным вооружением. Боекомплект МРК включает 8 ракет «Калибр» (поражение наземных целей) или «Оникс» (надводных объектов). Как отмечают в Минобороны РФ, по своей ударной мощи отечественные МРК «опережают все современные аналоги».

За противовоздушную оборону корабля проекта 22800 отвечает зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М», способный поражать цели на дальности до 20 километров. Данное средство ПВО считается одним из самых эффективных в мире на ближнем рубеже. Единственным видимым недостатком «Панциря» являются достаточно большая масса и габариты.

«Каракурт», как и все современные корабли, отличают «гладкие» геометрические формы корпуса и палубных надстроек, изготовленных с использованием радиопоглощающих материалов. Это позволяет МРК быть менее заметным для радиолокационных средств противника

Ещё одним преимуществом корабля проекта 28000 являются его мореходные качества. «Каракурты» намного уверенее чувствуют себя на морских просторах по сравнению с аналогами проекта 21631 «Буян-М», которые периодически несут боевую вахту в Средиземном море.

Наряду с очевидными достоинствами «Каракурты» не лишены определённых недостатков. Важнейшей проблемой является силовая установка. До 2014 года МРК планировалось оснащать немецкими дизельными двигателями MTU 16V4000M90, которые отличаются высокой надёжностью и экономичным режимом расхода топлива.

Чтобы восполнить дефицит силовых установок, ВМФ закупило для тестирования китайский движок CHD622V20, однако он продемонстрировал неудовлетворительную надёжность и низкие скоростные характеристики на ходовых испытаниях.

В поисках замены командование ВМФ сначала остановилось на отечественном дизеле М507, который производится на ПАО «Звезда» (Санкт-Петербург). Однако производственные мощности предприятия оказались не в состоянии выполнить заказ Минобороны на поставку 18 агрегатов. В итоге выпуск М507 было решено развернуть на Кингисеппском машиностроительном заводе (КМЗ).

Проблемы с выбором двигателя и налаживанием его производства, а также задержка в разработке «Панциря-М» привели к тому, что строительство одного корабля занимает 4-5 лет (за этот же срок американцы строят один эсминец и атомную подлодку). Естественно, что сроки поставок «Каракуртов» сдвинулись вправо, причём очень заметно. Первоначально планировалось ввести в строй первые 12 «Каракуртов» в 2018-2020 годах, остальные шесть единиц — к 2022 году

Сегодня Минобороны воздерживается от озвучивания конкретных сроков получения той или иной партии МРК. Как говорилось выше, все 18 кораблей проекта 28000 должны быть переданы флоту до 2026 года. Однако выполнение этой задачи будет во многом зависеть от того, насколько успешно КМЗ освоит производство двигателей М507.

Пропаганда всесильности «Калибров»

Минобороны преподносит строительство небольших ударных кораблей как серьёзное достижение отечественной судостроительной отрасли и ВМФ. Закладка, испытание и ввод в строй каждого МРК или корвета представляется как значимое для обороноспособности страны событие.

При этом даже в не самые лучшие времена, который переживал отечественный флот, строительство небольших кораблей и подлодок носило дежурный характер. Внимание было сосредоточено на ситуации с фрегатами, эсминцами, крейсерами, атомными подлодками и авианосцами.

«Русская Планета» неоднократно указывала на проблему мельчания ВМФ. В условиях дефицита финансов и растущих потребностей обновления корабельного состава Минобороны вкладывает значительные средства, прежде всего, в строительство МРК и корветов, способных эффективно выполнять задачи только в ближней морской зоне

Но хуже всего, что военное ведомство и подыгрывающие ему федеральные СМИ пытаются убедить публику в том, что масштабное строительство кораблей небольшого водоизмещения является безусловным благом и способствует сохранению присутствия ВМФ в Мировом океане. Участие Николая Евменова в церемонии закладки одного «Каракурта» и его пафосная речь о «достижениях» — яркое тому подтверждение.

Также в средствах массовой информации можно нередко встретить абсурдные заявления о том, что вооружённые «Калибрами» МРК способны изменить баланс сил на морских просторах. В подтверждении приводится тезис о том, что российские ракеты способны «дотянуться» не только до эсминцев и крейсеров, но и до авианосной группировки. Таким образом ввод в строй небольших ударных кораблей ВМФ России якобы обесценивает всю концепцию развития ВМС США.

Для того, чтобы опровергнуть этот миф, достаточно применить элементарные арифметические навыки. По завершению госпрограммы вооружения до 2027 года ВМФ в лучшем случае получит 30 МРК проекта 21631 и проекта 28000. Их совокупный боекомплект составит 240 «Калибров»

При этом один американский эсминец Arleigh Burke способен нести до 96 «Томагавков». Всего в составе ВМФ США сейчас насчитывается более 65 таких кораблей (к 2027 году их количество увеличится). Сегодня совокупный боекомплект американских эскадренных миноносцев составляет 6,2 тысячи «Томагавков», к 2027 году он увеличится как минимум до 7-8 тысяч.

Российские фрегаты дальней морской зоны проекта 22350 несут 16 «Калибров». В ближайшем будущем планируется строить корабли с боекомплектом 24 ракеты, а в перспективе — 48. У американцев не самый новый фрегат Oliver Hazard Perry (постепенно этот типов судов выводится из строя) способен взять на борт более 25 «Томагавков».

Эти цифры наглядно демонстрируют, что ни при каких обстоятельствах ВМФ России не способен достичь паритета по ударной мощи с флотом США. В гипотетическом морском бою группа российских МРК, воодушевлённая идеей превосходства над авианосной группировкой противника, будет уничтожена либо морской авиацией, либо противокорабельными ракетами американских ВМС

Современные отечественные МРК и корветы — достойные образцы конструкторской мысли. Они способны эффективно охранять экономическую зону, участвовать в антитеррористических операциях, бороться с пиратами и ВМС такой страны как Украина. Однако их оснащение «Калибрами» не решает множества важнейших стоящих на повестке дня проблем.