Новости Политика
Политика
Огонь прекратится в полдень: итоги переговоров по Нагорному Карабаху в Москве
10 октября, 2020 08:48
1 мин
Flickr
Министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении пришли к единому мнению по итогам консультаций в Москве.
Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, результатом многочасовых переговоров стал совместный документ.
Сторонами достигнута договоренность о прекращении огня на территории Нагорного Карабаха с 12:00 10 октября, добавил руководитель российкого дипломатического ведомства. Об этом сообщил ТАСС.
поддержать проект
1 мин