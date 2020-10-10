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Огонь прекратится в полдень: итоги переговоров по Нагорному Карабаху в Москве

Кирилл Савушкин
10 октября, 2020 08:48
1 мин
Photo
Flickr

Министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении пришли к единому мнению по итогам консультаций в Москве.

Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, результатом многочасовых переговоров стал совместный документ.

Сторонами достигнута договоренность о прекращении огня на территории Нагорного Карабаха с 12:00 10 октября, добавил руководитель российкого дипломатического ведомства. Об этом сообщил ТАСС.

темы
Сергей Лавров
Армения
Азербайджан
переговоры
Нагорный Карабах
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