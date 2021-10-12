Официальный Токио решил не оставлять следующим поколениям курильский вопрос
Недавно избранный премьер-министр Японии Фумио Кисида озвучил свою позицию по спору с Россией о Курильских островах. Она прозвучала в ходе дебатов в нижней палате парламента.
Кисида не будет менять курс предыдущего руководства страны по курильскому вопросу: он считает, что северные территории (так в Японии называют южную часть Курил) - японские.
«Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям», - сказал премьер страны. Его слова приводит ТАСС.
Японские власти настроены заключить мирный договор с РФ. Это произойдет после передачи островов в пользу Японии - вот единственное условие для подписания договора.
Кисида будет упорно отстаивать свою позицию на переговорах с Москвой. В их основу лягут договоренности его предшественников.
Напомним, спор о принадлежности Курил тянется с середины прошлого века. После Второй мировой войны Курилы вошли в состав СССР. Япония не согласна с тем, что острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи - российские. Москва отрицает факт спора.