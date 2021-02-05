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Официальный сайт Росгвардии был атакован из-за рубежа

Дмитрий Байков
5 февраля, 2021 12:53
1 мин
Дмитрий Байков
5 февраля, 2021 12:53
1 мин
1
фото: Wikipedia

Официальный сайт Росгвардии подвергся массированной DDos-атаке в ночь на 5 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Росгвардии сообщили, что атаки с попыткой нарушить работу сайта длились около трех часов. Их источники зафиксированы за рубежом.

Отмечается, что атаки также были зафиксированы 23 и 31 января, все они были успешно нейтрализованы, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что хакеры получили доступ к документам о вакцине от коронавируса, созданной компаниями Pfizer и BioNTech.

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