Официальный сайт Росгвардии был атакован из-за рубежа

Политика

Официальный сайт Росгвардии подвергся массированной DDos-атаке в ночь на 5 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Росгвардии сообщили, что атаки с попыткой нарушить работу сайта длились около трех часов. Их источники зафиксированы за рубежом.

Отмечается, что атаки также были зафиксированы 23 и 31 января, все они были успешно нейтрализованы, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что хакеры получили доступ к документам о вакцине от коронавируса, созданной компаниями Pfizer и BioNTech.