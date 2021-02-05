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Политика
Официальный сайт Росгвардии был атакован из-за рубежа
5 февраля, 2021 12:53
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фото: Wikipedia
Официальный сайт Росгвардии подвергся массированной DDos-атаке в ночь на 5 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Росгвардии сообщили, что атаки с попыткой нарушить работу сайта длились около трех часов. Их источники зафиксированы за рубежом.
Отмечается, что атаки также были зафиксированы 23 и 31 января, все они были успешно нейтрализованы, пишет РБК.
Ранее сообщалось, что хакеры получили доступ к документам о вакцине от коронавируса, созданной компаниями Pfizer и BioNTech.
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