Официальный Иран ждет от США отмены санкций в обмен на сотрудничество

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В Тегеране прокомментировали возможное возвращение США Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Тот факт, что США намерены сделать это без снятия собственных санкций в отношении республики, в Иране расценивают, как «стратегию вымогательства».

Глава внешнеполитического совета страны Камаль Харрази отмечает, что США должны снять все ограничения касательно ядерного оружия, а также введеные «под ярлыками терроризма и прав человека». Об этом сообщает издание REGNUM.