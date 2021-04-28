Одному президенту разрешили «собраться и прилететь» в РФ без приглашения. Потому что «у нас Союзное государство»

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия не рассылала приглашений иностранным лидерам на Парад Победы 9 мая. Президенту Беларуси Александру Лукашенко предоставлено почти исключительное право - «собраться и прилететь» на мероприятие без приглашения.

Будет ли он присутствовать на параде, Песков не знает.

«Но у нас Союзное государство, Александр Григорьевич может собраться и прилететь, здесь никаких проблем нет», - сказал пресс-секретарь президента России. Его слова приводит ТАСС.

Песков поспешил добавить, что ближайшие соседи России и союзники также «могут разделить радость Дня Победы», но для этого должно быть желание.

Ранее говорилось, что Россия не пригласит иностранных лидеров, так как 2021 год не юбилейный. Парад Победы при этом все-таки состоится. В нем примут участие более 12 тысяч человек.