Одни воруют. Другие – под подозрением…

В свое время Николай I захотел узнать, кто из российских губернаторов не ворует. Жандармы какими-то тайными путями выяснили, что не тянут из казны лишь двое - ковенский губернатор, сын известного писателя Афанасий Радищев и киевский – Иван Фундуклей.

Если бы нынче глава государства удумал бы производить подобную проверку всяческих глав больших и малых регионов, то наверняка разочаровался бы пуще императора. Ну, нет нынче такого, кто не крал, да взяток не брал, хоть тресни! Одни под подозрением, другие - под следствием. Третьи едва заступили на должность, а потому не успели развернуться…

Вчера были опубликована информация, представленная заместителем начальника Управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрием Севастьяновым.

С января по август 2019 года в России было совершено 18,4 тысячи коррупционных преступлений. Из них - 5,5 тысячи совершены в крупном и особо крупном размере. Общий ущерб по завершенным уголовным делам составил порядка 102 миллиардов рублей. В бюджет возмещено 27 миллиардов рублей.

По словам Севастьянова, в 2019 году сотрудники МВД выявили более трех тысяч преступлений, совершенных уличенными во взяточничестве чиновниками. К ответственности привлечена одна тысяча человек. Изъято имущество и деньги - всего на 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, он отметил, что за 8 месяцев этого года зафиксированы 3 тысяч фактов дачи взяток, в том числе 399 из них совершены в крупном или особо крупном размере. Всего, по его словам, выявлены 1,8 тысячи взяткодателей, из них 1,2 тысячи привлечены к уголовной ответственности.

Нельзя сказать, что цифры ошеломляющие. Ведь известно, что коррупция в России давно стала обыденностью, а в крупных размерах – привычной. А вот пищу для размышлений данные, приведенные ответственным сотрудником МВД, дают. К примеру, он назвал количество обнаруженных преступлений, но невольно думается: а сколько же еще не выявлено? Где-то правоохранители не успели, кое-где еще не доказали. В иных местах сели на хвост, следят…

Но даже если нашли, взяли с поличным, изобличали и посадили на скамью для подсудимых, нет уверенности, что правосудие свершится. Потому что вопреки доказательствам, логике, здравому смыслу преступнику могут дать не реальный срок, а условный или вовсе оправдать. Стало быть, коррупционеров следует искать и среди людей в мундирах с погонами, увенчанными наградами. Но тут статистики нет, а только лишь догадки. Впрочем, небезосновательные…

Число чиновников растет, а с ними - количество алчущих, охочих до государственного добра. Это - традиция, данность, ибо воровал предшественник чиновника и то же самое делали предшественники предшественника. Разница лишь в том, что суммы утаенного и похищенного добра постоянно увеличиваются. Есть уже не подозрение, а уверенность, что с каждого дела, проекта, договора, сметы идут проценты – в карманы чиновников. Впору включать эти расходы легально и - в официальные документы. Узаконить, так сказать, беззаконие. Потому что сама система власти, ее вертикаль настроена на этот, извините за выражение, коррупционный процесс.

Это, пожалуй, единственный механизм в России, работающий четко и бесперебойно.

Сопоставим цифры. Государство понесло убытки на сумму 102 миллиарда рублей. Их них возвращено – 27 миллиардов. Эффективность, мягко говоря, не впечатляет. Тем не менее, такая работа МВД выставляется на свет божий. Мол, и это хорошо.

Ладно, но где остальные 75 миллиардов? Спрятаны в оффшорах, амбарах, у любовниц, лежат в сейфе за портретами жен, детей, тещ. А, может, правоохранители плохо ищут? Или нашли, но никому не сказали? И лежат эти горы денег, как вещдоки, пылятся…

Шутка. Да кто ж позволит, чтобы столько добра лежало без надобности? Да, я намекаю…

Кстати, куда деваются конфискованные деньги? Куда уплыли десятки миллиардов рублей, солидные суммы в зарубежной валюте, драгоценности, квартиры, особняки, дачи, конфискованные у разжалованных полковников Захарченко, Черкалина, Васильева, главы Клинского района Постриганя и других арестованных, осужденных?

Нам говорят, что все это пошли в доход государству. Тогда скажите, куда, на что? На строительство школ, больниц, повышение зарплат, пенсий, пособий?

Нет ответа. Понятно, что с этим добром же сущая морока – его надо подсчитать, описать, упрятать, приставить к нему охрану. А к той охране, чтобы у нее не возникло соблазна, еще охрану и, возможно, не одну. Но если все сделать по-честному (как автор размечтался!), то Россия много лет может ничего не производить, не создавать, а строить национальный бюджет исключительно на конфискованных у коррупционеров деньгах.

Небольшая ремарка. Упомянутые 102 миллиарда – это потери государства только по завершенным делам. А ведь и незавершенных дел – тьма. Значит, и убыток государству будет значительно больше. Намного увеличится и сумма спрятанных денег.

Конкретизировать? Извольте. Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на строительство космодрома Восточный был выделен 91 миллиард рублей. Из из них были похищены 11 миллиардов. Вернуть государству удалось лишь три с половиной миллиарда. Остальные, как говорится, тю-тю...

Песков также сообщил, что на данный момент закончено строительство 14-ти объектов, на которые освоено – потрачено с пользой и украдено? - 66 миллиардов рублей. Осталось достроить четыре объекта на оставшуюся сумму в 25 миллиардов. Нет сомнений, что и тут все пойдет на дела. И часть – на судебные. Их уже возбуждено 128, которые объединили в 32.

Вернемся к словам заместителя начальника управления МВД. За 8 месяцев совершено 18,4 тысячи преступлений. Это - 2300 преступлений в месяц и 76 с лишним в день. То есть, воруют беспрестанно, упорно, самозабвенно - без выходных, праздников, дней рождения, корпоративов.

О губительности коррупции, ее страшных последствиях давно твердят многие российские политики. Уже два десятилетия, с тех пор, как взошел на пост президента РФ, поминает ее недобрым словом Владимир Путин. В 2000 году он сказал:

«Нужна просто настойчивая, последовательная и принципиальная борьба с коррупцией. Должен сказать, что это одна из составных важнейших задач государства в направлении того, чтобы сделать нашу страну экономически привлекательной и политически развитой…»

А вот цитата 2019 года:

«Я чувствую ответственность за это безобразие, а если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали. Если мы имеем дело с преступлением, коррупцией, наживой за счет граждан, то, во-первых, мы должны всегда доводить это до конца, во-вторых, нужно это делать гласно».

Но что толку от гласности? Разве что усмешек больше у народа, да злости. И понятно, что очередной нацпроект со сногосшибательными цифрами сулит очередное обогащение казнокрадам и грозит новыми потерями государству. Коррупционеры, если их поймают, возместят, дай Бог, лишь часть убытков. Остальное сдерут с нас – налогами, штрафами, вздутыми ценами. Пока только одна женщина – на Алтае - бухнулась в ноги премьеру Дмитрию Медведеву. Но на очереди и другие, целая длинная вереница - многим же миллионам россиянам уже невмоготу. Да и бывало уже такое на Руси, когда крестьяне - со слезами, стенанаиями умоляли помещиков уменьшить оброк, не задушить вконец барщиной. Отчего же не возродить традицию – посылать челобитную государевым мужам и умолять их публично: не губите, пощадите!

Есть еще одна неучтенная статистика потерь государства – от действий, так называемых эффективных менеджеров, министров, руководителей различных ведомств, экономистов, банкиров, которые своими не обдуманными, авантюрными, а порой и глупыми действиями ведут страну в непроходимые дебри. Впрочем, и тут виной алчность, неудержимое желание еще пуще набить карманы.

…На днях президент РФ Владимир Путин одобрил строительство автомобильного моста через реку Лену под Якутском. Он отметил, что «ситуация созрела для реализации», и дал поручение премьер-министру Дмитрию Медведеву внести свои предложения по проекту. По предварительным подсчетам, строительство сооружения обойдется в 82,9 миллиарда рублей.

Мост, конечно, построят – хороший, красивый, удобный. Жители окрестных мест будут в восторге. На открытие сооружения приедут важные персоны. Кого-то, возможно, наградят.

Но потом мы узнаем, сколько денег ушло «налево». И кто особенно к этому приложил руку. Может быть, по этому поводу снова выступит президент РФ. Или стыдливо промолчит.