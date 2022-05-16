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Политика
Одна страна Евросоюза из 27-ми заблокировала антироссийское нефтяное эмбарго
16 мая, 2022 11:15
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Kremlin Pool/Global Look Press
Одна страна из 27 государств-членов ЕС заблокировала планы объединения о введении нефтяного эмбарго в отношении России. Об этом сказала глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.
По ее словам, этой страной является Венгрия. «Весь союз находится в заложниках у одного государства», - высказалась о ситуации Ландсбергис. Ее слова приводит ИА Regnum.
Издание El Pais пишет, что Брюссель надеется на согласие Будапешта в обмен на инвестиции.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался поддержать эмбарго. Это связано с сильной зависимостью Венгрии от поставляемой из России нефти.
Нефтяное эмбарго входило в шестой пакет санкций против России. Он разрабатывался в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Она длится 82-й день.
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