Одна страна отказалась признавать договоренности между президентами России и США
Украина отказалась признавать достигнутые без нее на саммите президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина договоренности. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
Он указал, что украинский вопрос будет одним из самых важных на встрече. Вместе с тем Россия подчеркивает второстепенное значение этой темы, отметил глава внешнеполитического ведомства.
«Мы очень четко объяснили нашим партнеров, что никакие договоренности по Украине, достигнутые без Украины, нами признаваться не будут», - заявил Кулеба. Он уточнил, что Украина не воспримет как повод к действию предложенный президентами сценарий. Политика цитирует ИА Regnum.
Напомним, Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня в 14:00 по Москве. Они, в частности, намерены поднять белорусский и украинский вопросы.