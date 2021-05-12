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Политика

Одна из балканских стран расплачивается здоровьем граждан за поддержку Навального

Лилия Караева
12 мая, 2021 12:09
1 мин
Лилия Караева
12 мая, 2021 12:09
1 мин
Pixabay
Pixabay

Россия задержала поставки вакцины «Спутник V» в Северную Македонию после того, как страна поддержала оппозиционера Алексея Навального. Официальная причина отсрочки - проблемы производства, но европейские чиновники считают по-другому.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, Северная Македония поддержала два документа, которые могли не понравиться стране-поставщику вакцины. Она подписала документы, осуждающие арест Навального и одобряющие санкции.

Высокопоставленный дипломат Евросоюза связал шаг России по «Спутнику V» с поддержкой мер, связанных с Навальным. Российская сторона объясняет отсрочку проблемами с производством и спросом.

Северная Македония получила первую партию «Спутника V» 7 марта, вторую - в конце месяца. Оба раза было поставлено по 3 тысячи доз, хотя в страну должны доставить 200 тысяч «Спутника V».

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ТЕГИ
Алексей Навальный
Спутник V
Северная Македония
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