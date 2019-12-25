Одиннадцать любовниц Александра Лукашенко

Интервью белорусского лидера, данное Алексею Венедиктову («Эхо Москвы»), сенсацией не стало. Александр Лукашенко вот уже четверть века не устаёт удивлять нарочитой крестьянской простотой, которая у одних жителей российских широт вызывает брезгливость, а у других, представляющих Белоруссию чистым, свободным от коррупции и олигархата заповедником справедливости, неподдельный восторг.

В канун Рождества и Нового года белорусский президент предстал перед аудиторией в роли президента маленькой, но гордой страны с давно пропитым, проеденным, но, тем не менее, бесценным суверенитетом. Народу Белоруссии, как давно известно всем, всё время кто-то мешает жить счастливо.

Старый «баян» от Лукашенко

О чём говорил белорусский лидер? Он, конечно же, не знает, куда подевались без вести пропавшие 20 лет назад белорусские оппозиционные политики, и не давал команды на их ликвидацию.

Александр Григорьевич, разумеется, пойдёт избираться на новый срок в 2020 году, неся тяжкое бремя гаранта белорусской «незалежнасцi» и Великого Интегратора, который давно уже дал фору Великому Комбинатору в части изобретения тысячи и одного «сравнительно честного» отъема дармовых кредитов и ресурсов у России.

В избранном статусе мудрого, искреннего, простодушного и вечно обиженного «олигархической Россией» «младшего брата» Лукашенко, как никогда, стабилен.

Президент Белоруссии в очередной раз напомнил России про расположенные на территории его «королевства» российские военные базы, за которые он, адепт российско-белорусского братства, до сих пор не получил ни гроша. А вот казахи. А что казахи? Оказалось, они получают по 200 млн долларов каждый год за предоставление россиянам возможности запуска своих ракет.

АГЛ упрекнул русских в строительстве и катастрофе на Чернобыльской АЭС и нежелании российской стороны пожизненно компенсировать ущерб, который Белоруссия понесла от аварии.

Напоминал, что Белоруссия положила на алтарь Победы каждого третьего. По мнению Лукашенко, это также веское основание для того, чтобы вотчина белорусского президента на протяжении столетий благоденствовала и сохраняла государственность исключительно за российский счёт.

Потрясая крестьянскими натруженными руками, вспоминал, как доил коров, зарабатывая трёшку в день и мечтая о новом костюме.

Упрекал Россию в завинчивании гаек и поднятии цен на энергоресурсы. Намекнул, что при отсутствии консенсуса с Россией в энергетической сфере заберёт две трубы нефтепровода «Дружба», через который Москва поставляет Западу 70 млн нефти, и будет качать «чёрное золото» реверсом в Белоруссию через Польшу. При таком раскладе у России останется возможность качать в Европу только 20 млн тонн.

Цинично называл белорусским гражданином убитого в Киеве Павла Шеремета, лишённого по личной указке Лукашенко белорусского гражданства. Расписывался во внесудебных расправах над орудовавшими на трассе Москва-Брест в 90-е криминальными группировками, выставляя себя лучшим борцом с преступностью всех времён и народов.

Лукашенко — выдающийся «ловец трендов»

Он хочет поставить памятник в Белоруссии не кому-то, а Сталину, опрометчиво восстановившему «Синеокую» в её нынешних границах.

Александр Григорьевич — выдающийся манипулятор фактами, датами, цифрами. В ходе интервью он преумножал количество жертв Андреса Брейвика, чтобы оправдать смертную казнь у себя в стране. По-отечески журил интервьюера Алексея Венедиктова за то, что Россия так и не оценила тот факт, что белорусы развернули российский флаг во время допингового скандала на открытии Летних Паралимпийских игр 2016 года.

Мало того: Россия ответила на это «Крестными батьками» — документальными фильмами о преступлениях Лукашенко на посту, снятыми и показанными за 6 лет до этого, в 2010 году.

И, конечно, рассказал о сыновьях, представ в образе мудрого, заботливого и очень счастливого папаши.

Его старший сын Виктор стал главным каналом папы в общении с белорусскими спецслужбами (вспомним прозвучавший в разгар экономического кризиса взрыв на станции метро «Октябрьская» 11.04.11, за который расстреляли двух придурковатых работяг).

Ну, а младший? Небезызвестный маленький принц Коля — объездил весь мир «у папы на коленке» и дружит с Владимиром Владимировичем Путиным, в команде которого является одним из ведущих игроков во время хоккейных баталий.

О чём Лукашенко не рассказал?

О женщинах поговорить с белорусским президентом Венедиктов так и не решился, видимо, понимая, что 65-летний глава соседнего государства должен сохранить в канун Рождества в глазах белорусов и всего мира элемент присущей ему божественности.

Обрастание многочисленными сыновьями, которые появлялись при полном отсутствии (по меньшей мере на публике) матерей, иначе как заслугой Провидения не назвать.

Своих избранниц Лукашенко не обсуждал практически ни с кем и никогда. Если у его российского коллеги «первая леди» была неизменной спутницей вплоть до «цивилизованного развода», то Александр Григорьевич, завсегдатай конкурсов красоты, изначально не захотел обременять себя узами брака. Впрочем, один раз он всё-таки женился.

Кем они были — женщины Лукашенко?

Фото: Белсат

Проживающая за высоким забором в белорусской деревне Рыжковичи Галина Родионовна Лукашенко (в девичестве — Желнерович) мама старших сыновей Александра Григорьевича — Вити и Мити.

К своей однокласснице Гале Желнерович юный Саша Лукашенко бегал на свидания за 4 км, читал с ней книги, обсуждал жизнь белорусского первопечатника XVI Франциска Скорины в построенном в XVIII столетии Санкт-Петербурге.

После избрания на пост президента в 1994 году АГЛ понял, что много женщин лучше, чем одна. Забирать основательно постаревшую Галю в Минск из Шклова он так и не стал. Галина Родионовна осталась главным специалистом по санаторно-курортному оздоровлению и лечению при райисполкоме г. Шклова.

За 25 лет правления Александра Григорьевича она дала лишь одно интервью, в котором упомянула, что жизнь в белорусской глубинке за высоким забором стала её личным выбором.

Есть основания полагать, что Галина Родионовна знает те факты из биографии Александра Григорьевича, которые ни при каких обстоятельствах не должны стать известны широкой аудитории. Витя (похожий на папу) и Митя (напоминающий маму) тоже никогда не обсуждали развод родителей.

А был ли он? Науке это неизвестно. Но Александр Григорьевич, пренебрегая условностями, живёт полной жизнью.

О маме «маленького принца» Коли Лукашенко белорусский президент тоже никогда не распространялся.

«Кто мама Коли? Обычная женщина. Врачом работает», - лишь однажды обмолвился он, ни разу не солгав.

Ирина Абельская, родившаяся в 1965 году, в Бресте, была сосватана Александру Лукашенко, когда ему потребовался «личный врач». В ту пору ей было 29 лет. Из врачей в наложницы «белорусского султана» женщина перекочевала очень быстро, забеременев от бессменного руководителя «Синеокой».

Фото: Tut.by

За молчание Ирина получила пост главы «Лечкомиссии» (аналог нашей ЦКБ при Управлении делами Президента РФ). Её покойной маме Людмиле Постоялко был пожалован пост… министра здравоохранения.

Ирина, осознав, что белорусский падишах решил разлучить её с сыном, пережила этот момент очень остро, по некоторым данным пройдя курс принудительного лечения в психиатрической лечебнице.

Ни одной фотографии, на которой Николай Лукашенко и его мать появились бы вместе, не существует в природе. Абельская никогда не подтверждала, что Коля Лукашенко является её сыном, не отрицая, впрочем, этого родства. Обмолвилась однажды, что мечтает о хорошем образовании для сына и работе, которая приносила бы ему удовольствие.

Ровно год назад за проявленные мужество и героизм в ходе производства на свет наследника постаревшая Ирина Абельская была награждена Орденом Почёта.

Если связь этих двух женщин с Лукашенко установлена доподлинно, то все остальные пассии Александра Григорьевича «законспирированы» под актрис, депутаток и «работниц службы протокола», хотя их подлинный статус очевиден в Белоруссии для всех. Но не подтверждён, по известным причинам, никем и ничем. Разве что феерической карьерой, которая «накрывает» с головой этих дам, когда они входят в орбиту президента Лукашенко.

Ирина Дорофеева

В 2007 эта эстрадная певица, посвятившая главе белорусского государства песню под названием «Ангел мой несравненный, неземной и нереальный» подозрительно быстро стала «Лицом Беларуси».

На концерты Ирины Аркадьевны принудительно сгонялись студенты профильных вузов (в первую очередь — Белорусского государственного университета культуры и искусств). Весьма посредственная певица вдруг оказалась не только заслуженной артисткой Республики Беларусь, но и депутатом марионеточного белорусского парламента.

25-летие Ирины Дорофеевой в шоу-бизнесе праздновалось наряду с 25-летием пребывания у власти её «неземного ангела».

Официального союза с Дорофеевой у Лукашенко, завсегдатая национальных конкурсов красоты (конвейера красивых девочек для президента), однако, не вышло.

Белорусского президента очаровывала «Мисс Беларусь-98» Светлана Крук.

Королева Красоты из российского Петрозаводска Светлана Королёва, которая обладает титулами «Мисс Россия» и «Мисс Европа» также становилась желанной гостьей в резиденции белорусского президента. Публикация статьи об этой краткосрочной интрижке Лукашенко стоила приостановки лицензии «Белорусской деловой газете», рискнувшей осветить «неделовую» сторону жизни несменяемого белорусского лидера).

В 2008-м чуть постаревший, но не утративший интереса к девочкам, Лукашенко «отжигал» с солистками из ансамбля «Верасы», одна из которых — Марта Голубева стала «вип-спутницей» президента, восседавшей вместе с ним на тех мероприятиях, где Александру Григорьевичу заблагорассудилось появиться.

Но в 2016-м на месте Марты уже заседала «Мисс Беларусь-2016» — девочка Полина с экзотической фамилией «Шуба». Как оказалось, Александр Лукашенко знает её с 12-летнего возраста (ребёнком Полина вручала главе государства цветы на открытии дома культуры в её родном городке Старые Дороги, что спустя годы стало счастливым пропуском в службу протокола белорусского президента).

В 2018-м «на боевом посту» Полину сменила Алина Роскач (тоже «Мисс Беларусь», «посидевшая рядом» на общественно значимых мероприятиях не только с Лукашенко, но и с российским олигархом Михаилом Гуцериевым).

Что любопытно? Позже Алина, смыв макияж то ли для конспирации, то ли из скромности, пересела поближе к достигшему половой зрелости маленькому принцу Коле Лукашенко.

Среди «осчастливленных» Александром Григорьевичем девиц Кристина Невера.

И еще одна «Мисска» — Дарья Шманай, которая сразу после победы на конкурсе красоты оказалась «сотрудницей службы протокола» и «госслужащей». В ходе визита Нурсултана Назарбаева затейник Лукашенко прилюдно предложил Шманай поцеловаться с главой Казахстана.

С кем Александр Григорьевич блудит сегодня?

Регулярно обновляемый «цветник президентских избранниц» пополнился новым именем. Жизненные пути Александра Григорьевича пересеклись с «Мисс Беларусь-2018» Марией Василевич, сопровождавшей белорусского президента весь прошедший год. Лидер страны-соседки, достигший в этом году 65-летия, приготовил для девушки, годящейся ему во внучки, разнообразную развлекательную программу. Он ездил вместе с ней на Чемпионат мира по футболу в Москву, танцевал вальсы на новогодних балах, колол дрова. И наверняка читал стихи своего любимого «поэта» Василя Быкова. Но…

22-летняя девушка уже старовата для Александра Григорьевича. По заслугам она удостоена не только внушительной премии «за значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность», но и депутатского мандата.

Дочь «военного и порядочной работницы детского сада» одержала феерическую победу на выборах в Палату Представителей по Кальварийскому избирательному округу № 104 в Минске.

Сложно сказать, есть ли здесь рука белорусского президента. Вспоминая слова Дмитрия Быкова о том, что 25 лет фактического рабства в Белоруссии даром не прошли, понимаешь, что белорусский народ, удивляющий клинической покорностью, вполне мог отдать нужное количество голосов очередной пассии всенародно любимого президента.

«А как же постоянные отношения?» - спросишь ты, дорогой российский читатель. На протяжении четверти века Александр Григорьевич искал их только с Россией. Но в политических ролевых играх в роли содержанки, уходящей после бурных романтических ночей по карьерной лестнице вверх (на пост главы накрывшегося медным тазом Союзного государства, например) должен был выступить он сам.

Вот только… содержанка получалась из него всё время какая-то странная. Принимать деньги и дорогие подарки «соглашалась». А выполнять предусмотренные природой и «союзными договорами» обязательства – нет. Учитесь у своих подопечных, господин президент.

Может получиться неплохая история.