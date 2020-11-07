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Один звонок Владимиру Путину и российская вакцина может полететь за океан

Кирилл Савушкин
7 ноября, 2020 09:17
1 мин
Photo
Flickr

Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Аргентины Альберто Фернадесом. Решалась судьба 25 млн доз российской вакцины.

Как сообщили в пресс-службе российского президента, главным образом лидеры двух стран обсуждали борьбу с коронавирусом. Сообщается, что Аргентина может закупить порядка 25 млн доз в конце 2020 или начале 2021 года.

«Обсуждены перспективы реализации имеющихся договорённостей по использованию российской вакцины «Спутник V» в Аргентинской Республике», — заявили в Кремле.

Кроме того, были затронуты вопросы развития сотрудничества двух стран, сообщают «Ведомости».

темы
Владимир Путин
вакцина
Аргентина
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