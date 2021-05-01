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Политика
Один из высших чинов Пентагона связал войну и космос из-за России и Китая
1 мая, 2021 13:42
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Lockheed Martin/via Globallookpress.com
Возглавляющий Космические силы Соединенных Штатов Америки генерал Джон Реймонд охарактеризовал космос как зону боевых действий.
«Это то, что действительно осуществилось за последние несколько лет, поскольку и Китай, который является нашей постоянной угрозой, и Россия разработали оружие, которое может либо нарушить работу наших спутников, либо уничтожить их», — приводит слова американского командующего издание Lenta.ru.
Тем не менее, Реймонд подчеркнул, что приоритетом США является политика сдерживания. По его словам, американские силы могут выступать своеобразными «диспетчерами» космоса и контролировать движение и работу спутников и других объектов.
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