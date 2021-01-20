Политика

Избранный президент США Джо Байден после инаугурации подпишет документ, запрещающий строительство канадо-американского нефетепровода Keystone XL. Это решение будет подарком для России, так как Штаты столкнутся с дефицитом нефти и газа, который могут исправить российские компании.

О планах 46-го президента США приостановить строительство сообщила канадская телекомпания CBC News. Она узнала, что служебная записка с соответствующим пунктом была направлена заинтересованным сторонам в США в прошлые выходные.

Проект хотят остановить по экологическим соображениям - нефтепровод должен пройти через три американских штата, где находится крупнейший на Земле источник грунтовых вод. Любая авария на трубопроводе приведет к катастрофическим последствиям для населения и природы.

Глава Центра проблем энергетической безопасности Института США и Канады РАН Андрей Корнеев сказал «Ведомостям», что на запрете заработает Россия. США могут взять недостающие объемы нефти и газа в Венесуэле, а российские компании имеют шансы стать посредниками в этой операции.

Решение Байдена - продолжение политики Барака Обамы, который также выступал на стороне экологов. Его позицию не разделил Дональд Трамп. Он обещал завершить прокладку нефтепровода.

Ранее штаб Байдена раскрыл подробности его сегодняшней инаугурации.