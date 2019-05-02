Одесса: сгоревшее будущее Украины

Страшная гибель 48 человек, заживо сгоревших в одесском Доме профсоюзов, стала точкой отсчёта для войны в Донбассе, которая длится вот уже пять лет, и конца ей не видно. Из пепла Дома профсоюзов вырвались на волю демоны, до неузнаваемости изуродовавшие Украину, и кто знает, сколько придётся врачевать эти раны. Как изменила город страшная трагедия и есть ли шанс, что при новом президенте Украины виновные в одесской Хатыни понесут наказание?

Для нас, русских, произошедшее в Одессе 2 мая 2014 года – одна из самых страшных трагедий ХХ века. Новая Хатынь. Жестокое убийство людей, чьим главным проступком по мнению тех, кто сжигал их заживо, была любовь к России и память о едином прошлом, несмотря на 28 лет независимости.

Для украинских радикалов и всех антирусских сил, правящих бал в незалежной, 2 мая превратилось в день победы. Но праздновать нечего: спустя пять лет Одессу, как ни пытались, так и не удалось поставить на колени. Город помнит. И мы помним, и никогда не простим.

За прошедшие пять лет в Одессе изменилось многое, но главное осталось неизменным: 2 мая – день скорби. Постмайданной обезумевшей власти не помогло даже массовое изгнание из города всех, кто хоть как-то симпатизировал России.

Остановите любого прохожего на улицах Донецка и Луганска и спросите об одесской трагедии, и с большой долей вероятности окажется, что он и сам одессит. Сколько их бежало из родного города – в Донецк, в Луганск, в Россию – не сосчитать. Кто не уехал – сидит, либо молчит и живёт в каждодневном страхе: уж его-то СБУ наводить умеют.

Город почти потерял русское лицо - либо умело его прячет от новой власти. Нет, двуглавые орлы со зданий пока не исчезли – имперскую жемчужину у моря основала Екатерина Великая. Но заполонившие Одессу западенцы, которых массово переселял туда ещё Ющенко, при каждом удобном случае напомнят вам, чья она теперь.

Никто не смог помешать демонам спустя пять лет после трагедии открыть во дворе Дома профсоюзов шашлычную. А что такого, мангал никому не мешает, удивлённо поднимает брови нынешний председатель Федерации профсоюзов Одесской области.

Но демоны не в силах запретить одесситам - тем, кто считает себя таковым – почтить память погибших. Из Киева и из других регионов Украины специально к дню годовщины трагедии прибудет спецназ, чтобы «обеспечить порядок в городе». Ради него же при подходе к Куликову полю и Соборной площади будут установлены фильтрационные пункты.

Чью безопасность они будут обеспечивать? Быть может, той самой шашлычной. Но, вероятнее всего, защита понадобится гостям – на «праздник» в город прибудут радикалы, чтобы вечером провести свой факельный марш, посвящённый «победе над ворогами Украины».

Виновные известны, но не наказаны. До суда не дошёл ни один. Их никто и не собирался искать, а произошедшее в Доме профсоюзов теперь принято называть «самосожжением», или несчастным случаем – будто и не добивали тех, кто пытался вырваться из объятого пламенем здания, и не душили, и не расстреливали в упор.

Надежды на то, что при новом президенте Украины Владимире Зеленском хоть что-то изменится, нет. Его уже призвали положить конец расколу в обществе и приехать в Одессу 2 мая.

В тот день, под улюлюкание обезумевшей толпы и зрителей прямых эфиров горел не просто Дом Профсоюзов – горело будущее Украины

- с такими словами обратился в своем Facebook в Зеленскому бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

«Именно увидев то, что случилось в Одессе, сомневающиеся на Донбассе твердо для себя решили стоять до конца. Именно после «Новой Хатыни» многие разуверились в Украине и уехали из неё. Кто-то просто, а кто-то, чтобы взять в руки оружие и бороться против того олицетворения Зла, в которое превратилась моя страна, радостно сжигающая заживо собственных сыновей и дочерей.

Если Вы, Владимир Александрович, и правда хотите остановить Руину 2.0, воссоединить воющую с самой собой страну, и запустить процесс национального диалога, то Вы просто обязаны 02.05.2019 – в первый юбилей этой ужасной трагедии – поехать в Одессу, возложить цветы к Дому Профсоюзов, и не для эффекта и красивого кадра, а именно от лица власти встать на колени и покаяться за содеянное вашим предшественником».

Хозяин Зеленского, олигарх Игорь Коломойский – вот кто стоял за трагедией. Если бы не он, ничего бы не случилось. Прикормленные Коломойским футбольные фанаты и радикалы, устроившие бойню – ими и создавалась новая Украина.

Я горжусь, что я к этому приложил руку. Если бы встал вопрос второй раз, я бы сделал то же самое

- заявил он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Нет, после таких-то слов - не покается. Ни он, ни его марионетка, занявшая президентское кресло. А вот воспользоваться ситуацией и попытаться свалить всё на Порошенко – такой вариант событий более реален.

Забыть Одессу невозможно. И никто не забудет, и призовёт демонов к ответу.

Будущее Украины сгорело тогда, пять лет назад. Его попросту нет. А это значит, что день, когда над дымящимися руинами страны будет проведён обряд массового экзорцизма, неизбежно наступит.